Средняя зарплата таксистов выросла за год на 39%

В России зарплаты водителей выросли на 39% за последний год, согласно исследованию сервиса hh.ru, превысив 148,4 тыс. рублей в месяц, пишет «Газета.Ru».

Наибольшие зарплаты для таксистов предлагают работодатели из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс. руб.), Приморского края (187 тыс. руб.), Волгоградской области (184 тыс. руб.), Красноярского края и Тюмени (по

180 тыс. руб.).

Более 21,2 тыс. вакансий для таксистов работодатели разместили за прошедший год, что на 58% больше, чем за весь 2023 год. Самый высокий спрос зафиксирован в Москве — более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс., или 13% от всего объема по стране) и Петербурге (2,1 тыс., или 10% вакансий).

Примечательно, что в большинстве случаев чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще. Кроме того, за год для водителей также выросло на 78% число предложений с работой вахтовым методом, превысив 1 тыс. Предполагаемая медианная зарплата в таких вакансиях достигла 179 тыс. руб. (+34 тыс. за год).

Также за прошедший год ищущие таксистов работодатели стали на 122% чаще указывать возможность работать частично. Число вариантов с проектной, частичной занятостью или подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. в целом по стране.

Водитель такси остается одной из самых востребованных профессий как для работодателей, так и для соискателей. На одну вакансию приходится в среднем до 6,5 активных резюме. В начале 2025 года наибольший дефицит вакансий наблюдается в Чукотском автономном округе (на одну вакансию приходится всего 2,1 резюме) и в Мурманской области (3,7 резюме на вакансию). А среди регионов с самой высокой конкуренцией за рабочие места — Ингушетия (52 активных резюме на вакансию), Тува (32), Чечня (29), Дагестан (21) и Республика Алтай (18).

Ранее стало известно, что средняя зарплата курьеров выросла на 41%, достигнув в столице показателя в 130 тыс. Эксперты при этом отмечают, что рост зарплат курьеров обоснован востребованностью сервисов доставки и общим сокращением рабочей силы в стране. У россиян изменили потребительские привычки.