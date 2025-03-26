Средний чек на маркетплейсах снизится на 8,4% по итогам года

Средний чек при покупках на маркетплейсах в 2025 году сократится на 8,4% год к году и составит 1,3 тыс. руб., прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate. Основной причиной снижения показателя аналитики называют рост доли недорогих товаров, которые пользователи все чаще заказывают онлайн. Дополнительно на снижение среднего чека влияет проникновение онлайн-розницы в отдаленные населенные пункты с низкой покупательной способностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные IBC Real Estate.

По мнению ведущего аналитика Data Insight Ольги Пашковой, средний чек в e-commerce по итогам года, напротив, вырастет на 5% (примерно до 1,6 тыс. руб.). В сегментах продовольственных товаров, техники и электроники рост составит 10% и 24% соответственно, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Продавцы на маркетплейсах стараются компенсировать падение среднего чека, повышая цены. Согласно опросу сервиса «МойСклад», около 19% селлеров планируют увеличить стоимость товаров. Однако это не помогает перекрыть растущие затраты: комиссии маркетплейсов в 2025 году могут вырасти на 10−20%, а логистические расходы продолжают увеличиваться.

На фоне снижения выручки интерес к франшизам пунктов выдачи заказов резко упал. По данным Franshiza.ru, спрос на открытие ПВЗ среди малого бизнеса сократился на 14% за год. Снижение интереса также связано с насыщенностью рынка, который становится все более конкурентным. Особенно заметно падение спроса на франшизы крупных маркетплейсов Wildberries (снижение на 19,6%) и Ozon (на 12%).