Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» объявил победителей

Евгения Бережная, дизайнер студии Omsky, дизайнер года фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

Фестиваль «Среда» — это не просто ивент одного дня, а целое путешествие на полгода, а то и больше. Фестиваль который остаётся в инфополе в течение долгого времени. Ты постоянно о нем слышишь, он тебя постоянно волнует и провоцирует на участие в различных конкурсах, проходящих в течение года, помимо главного осеннего события.

У фестиваля есть классная особенность — работы открыты, и ты заранее можешь оценить качество и понять, что конкретно тебе нужно подтянуть для хорошего результата. Это классная возможность увидеть срез проделанных работ за год от ведущих агентств и дизайнеров. Для меня большая честь получить в этому году такой приз. Это мотивирует не останавливаться.