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Дизайн сайта - Liqium

18+
27.11.2023 в 16:37

Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» объявил победителей

Работы получили 15 золотых, 26 серебряных и 42 бронзовые награды

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Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» опубликовал список победителей. По итогам обсуждения и голосования жюри присудило 15 золотых, 26 серебряных и 42 бронзовые награды. Гран-при в этом году решено никому не присуждать.

Также участникам конкурса вручили специальные награды фестиваля:

  • Золотой вклад;
  • За верность фестивалю;
  • Выбор организаторов;
  • Приз студии TypeType «За лучшее использование шрифтов»;
  • Учебное заведение года;
  • Наставник года;
  • Приз Duo Sapiens «Будущее дизайна»;
  • Дизайнер года;
  • Компания года.

Новая айдентика

Серебро

Бронза

Ребрендинг/ редизайн айдентика

Золото

  • Restore. Ощущение праздника, ONY

Серебро

  • МТС Экосистема. UtterDesign x ONY, ONY
  • Yandex for Developers — визуальная айдентика платформы для нетворкинга в IT-индустрии, Щука
  • Food Rocket — стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов, Щука
  • EKONIKA. Переменна я постоянная, ONY

Бронза

Типографика в айдентике

Серебро

Бронза

Иллюстрация и фотография в айдентике

Золото

  • Айдентика приложения Senses, ESH Gruppa
  • Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой, Щука

Серебро

  • Food Rocket — иллюстрации для американского сервиса доставки продуктов, Щука

Бронза

Дизайн упаковки

Золото

Серебро

  • Край Земли, Omsky
  • MARCO PANATTI, DDVB

Бронза

Ребрендинг/ редизайн упаковки

Серебро

  • Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой серебро Щука

Бронза

Иллюстрация и фотография в упаковке

Золото

  • Край Земли, Omsky

Серебро

Бронза

Инновационные решения в брендинге

Бронза

Yandex for Developers — генератор моушн- и статичной графики в новой айдентике платформы для нетворкинга в IT-индустрии, Щука

Дизайн и оформление общественных пространств

Серебро

Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы, Телеканал Пятница!

Дизайн и оформление праздников и мероприятий

Золото

  • G8 2023, VOSK
  • Мультимедиа шоу на радиотелескопе Геруни. Sensor Festival 2022, SILA SVETA

Бронза

Дизайн сайта

Серебро

Дизайн сайта Diamond Journey, Charmer

Интерактивный дизайн

Золото

Stay tuned*, РА Восход за Мир

*«Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом в России и самоликвидировался) внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов.

Бронза

Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне

Бронза

Визуальные решения в видеорекламе

Серебро

Бронза

  • МТС Экосистема, ONY

Дизайн наружной рекламы

Серебро

Бронза

Дизайн сувенирной продукции

Золото

  • Мерч МТС Red Square, МТС

Серебро

Бронза

Селфпромо

Бронза

Использование ИИ и нейросетей в рекламе

Бронза

Заказной шрифт

Бронза

Тиражный шрифт

Золото

Серебро

Бронза

Концепция в айдентике

Золото

Серебро

Бронза

Концепция в упаковке

Золото

Серебро

Бронза

Использование ИИ и нейросетей в концепции

Бронза

Pro Bono

Серебро

Бронза

Специальные награды фестиваля

  • Золотой вклад — Андрей Кожанов / ВШБ;
  • За верность фестивалю — Дизайн-команда Азбуки Вкуса;
  • Выбор Организаторов — KAMPONG GELAMOROUS / VOSK;
  • Приз TypeType «За лучшее использование шрифтов» — Елизавета Колосова, Ребрендинг музея La Fabuloserie";
  • Учебное заведение года — Школа дизайна НИУ ВШЭ;
  • Наставник года — Евгений Каширин;
  • Приз DUO SAPIENS «Будущее дизайна» — Алина Ломаева;
  • Дизайнер года — Евгения Бережная / Omsky;
  • Компания года — Компания МТС.

Арина Юшкевич, дизайн-директор агентства Otvetdesign, Санкт-Петербург, Россия, член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

Лично меня больше всего на фестивале порадовало количество людей, которые способны думать вне рамок, быть в условиях, но быть лишёнными накопленного багажа условностей, которые способны думать интереснее, видеть шире и быть лучше. Всё это касается категории концепты, тут хочется сказать большое спасибо кураторам, это прямо очень здорово, когда тебя вот так держат за руку, так ведут в профессию.

Евгения Бережная, дизайнер студии Omsky, дизайнер года фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

Фестиваль «Среда» — это не просто ивент одного дня, а целое путешествие на полгода, а то и больше. Фестиваль который остаётся в инфополе в течение долгого времени. Ты постоянно о нем слышишь, он тебя постоянно волнует и провоцирует на участие в различных конкурсах, проходящих в течение года, помимо главного осеннего события.

У фестиваля есть классная особенность — работы открыты, и ты заранее можешь оценить качество и понять, что конкретно тебе нужно подтянуть для хорошего результата. Это классная возможность увидеть срез проделанных работ за год от ведущих агентств и дизайнеров. Для меня большая честь получить в этому году такой приз. Это мотивирует не останавливаться.

Анна Кацур, руководитель креатива и внутреннего бренда компании Yandex, Белград, Сербия, член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

«Участвуя в жюри дизайн-фестиваля «Среда-2023», изучила более 700 работ. Что же ключевое для привлечения внимания жюри? Я убеждена, что это — краткость и ясность подачи. Работы с чёткими описаниями и оригинальными идеями выделяются, особенно когда на оценку отводится всего пара минут. Главное — поддерживать связь с зрителем.

Я рассматривала проекты как средства изменений. Дизайн — это не просто красивая картинка, но и мощный инструмент для решения реальных задач. Он улучшает жизнь, пробуждает интерес, способствует развитию. Именно такие работы притягивают внимание.

Работы на фестивале «Среда» демонстрируют разнообразие подходов и идей, а также потенциал многих талантливых людей. Участие в нём было не только захватывающим, но и источником вдохновения. Спасибо участникам и организаторам.

С шорт-листом фестиваля и списком финалистов конкурсной программы можно ознакомиться здесь. В этом году было подано 795 заявок в 34 номинациях. Из них в финал отобрали 221 кейс.

Фестиваль «Среда 2023»
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