Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» объявил победителей

Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» опубликовал список победителей. По итогам обсуждения и голосования жюри присудило 15 золотых, 26 серебряных и 42 бронзовые награды. Гран-при в этом году решено никому не присуждать.
Также участникам конкурса вручили специальные награды фестиваля:
- Золотой вклад;
- За верность фестивалю;
- Выбор организаторов;
- Приз студии TypeType «За лучшее использование шрифтов»;
- Учебное заведение года;
- Наставник года;
- Приз Duo Sapiens «Будущее дизайна»;
- Дизайнер года;
- Компания года.
Новая айдентика
Серебро
- Lava Lava, ESH Gruppa
- Omela, Moscow Mule & Veronika Levitskaya
Бронза
- Locals & Nomads, Redis Agency
- Tabi, Omsky
Ребрендинг/ редизайн айдентика
Золото
- Restore. Ощущение праздника, ONY
Серебро
- МТС Экосистема. UtterDesign x ONY, ONY
- Yandex for Developers — визуальная айдентика платформы для нетворкинга в IT-индустрии, Щука
- Food Rocket — стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов, Щука
- EKONIKA. Переменна я постоянная, ONY
Бронза
- Росмэн, Супрематика
- AliExpress — редизайн маркетплейса товаров из КНР, Дизайн-команда AliExpress
- Айдентика Jenёk, ESH Gruppa
- Halsa — ребрендинг сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой, Щука
Типографика в айдентике
Серебро
- Преображение, Dotorg branding & digital
Бронза
- Freelabel, Терминал дизайн
- AR100, Tuman studio
Иллюстрация и фотография в айдентике
Золото
- Айдентика приложения Senses, ESH Gruppa
- Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой, Щука
Серебро
- Food Rocket — иллюстрации для американского сервиса доставки продуктов, Щука
Бронза
- Locals & Nomads, Redis Agency
Дизайн упаковки
Золото
- macau code, Omsky
Серебро
Бронза
- Джин Грей Шайн, Брендинговое Агентство Анбиливбл
Ребрендинг/ редизайн упаковки
Серебро
- Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой серебро Щука
Бронза
- Ребрендинг стм «Просто Азбука», Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Иллюстрация и фотография в упаковке
Золото
- Край Земли, Omsky
Серебро
- Чай «Просто Азбука», Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Бронза
- Сок «Просто Азбука», Дизайн-команда Азбуки Вкуса
Инновационные решения в брендинге
Бронза
Yandex for Developers — генератор моушн- и статичной графики в новой айдентике платформы для нетворкинга в IT-индустрии, Щука
Дизайн и оформление общественных пространств
Серебро
Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы, Телеканал Пятница!
Дизайн и оформление праздников и мероприятий
Золото
- G8 2023, VOSK
- Мультимедиа шоу на радиотелескопе Геруни. Sensor Festival 2022, SILA SVETA
Бронза
- Преображение, Dotorg branding & digital
- Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы, Телеканал Пятница!
Дизайн сайта
Серебро
Дизайн сайта Diamond Journey, Charmer
Интерактивный дизайн
Золото
Stay tuned*, РА Восход за Мир
*«Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом в России и самоликвидировался) внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов.
Бронза
- MTS — Immersive Angle, Akademia
Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне
Бронза
- G8 2023, VOSK
Визуальные решения в видеорекламе
Серебро
- «Котик, выдыхай!» — USB, Petrick animation studio
- Sea Launch, Агентство ABRA
Бронза
- МТС Экосистема, ONY
Дизайн наружной рекламы
Серебро
- Наружная рекламная кампания к новому сезону шоу «Новые пацанки», Телеканал Пятница!
Бронза
- МТС Digital Cube, SILA SVETA
Дизайн сувенирной продукции
Золото
- Мерч МТС Red Square, МТС
Серебро
- В Стране чудес, OTVETDESIGN
Бронза
- Коллекция украшений Пацанки х Hands Remember, Телеканал Пятница!
Селфпромо
Бронза
- Мерч агентства Dotorg, Dotorg branding & digital
Использование ИИ и нейросетей в рекламе
Бронза
- Фотостиль для бренда Evolut, Repina branding
Заказной шрифт
Бронза
- Зотов — брендинг нового конструктивного пространства Москвы, Пирс 5
- Divan Sans, Kamelek Foundry
- Krepost Typeface, Фёдор Щепин
Тиражный шрифт
Золото
- Connector, Игорь Степанченко
- Gertrude — абсурдный гротеск, Щука
Серебро
- шрифт Снарк, Анна Уппит
- Шрифт Коллиматор, Art. Lebedev Studio
Бронза
- SFT Schrifted Sans, Юлия Гонина
- YFF RARE, Александр Капуста
- SFT Sushka, Юлия Гонина
- NT Somic, NT Type
- BBKV Rogger, Бюробукв
- Ruff, Арина Шокарева
- Шрифт Слово, Ольга Артемьева
Концепция в айдентике
Золото
- Independent Film Festival, Евгения Бережная
- Идёт запись!, Анна Головина
- Harmonika, Алина Ломаева
Серебро
- Айдентика для выставки слепых фотографов, Алина Ломаева
- Выставка тетраидерных конструкций Александра Бэлла, Татьяна Лебедева
Бронза
- Айдентика для выставки «Герои Чернобыля», Элцик Погосян
- Ребрендинг музея «La Fabuloserie», Елизавета Колосова
- ONSIDE | айдентика для футбольной академии, Александра Чулкова
Концепция в упаковке
Золото
- KENSHO, Елена Опанасенко
Серебро
- Cicaddo. Паста из насекомых, Татьяна Лебедева
- Pocket Cricket, Антон Котов
- Линейка солнцезащитных кремов "Shadow Stroke", Анна Головина
Бронза
- Кофе из одуванчиков, Анна Головина
- Matata, Алина Ломаева
Использование ИИ и нейросетей в концепции
Бронза
- Fungus, Алина Ломаева
- Buggo, Алина Ломаева
Pro Bono
Серебро
- Проект «Осколки», Алексей Метлицкий
- AR100, Tuman studio
Бронза
- Фестиваль нового дизайна СРЕДА, Супрематика
- Подарок отважных людей, Евгения Максимова
Специальные награды фестиваля
- Золотой вклад — Андрей Кожанов / ВШБ;
- За верность фестивалю — Дизайн-команда Азбуки Вкуса;
- Выбор Организаторов — KAMPONG GELAMOROUS / VOSK;
- Приз TypeType «За лучшее использование шрифтов» — Елизавета Колосова, Ребрендинг музея La Fabuloserie";
- Учебное заведение года — Школа дизайна НИУ ВШЭ;
- Наставник года — Евгений Каширин;
- Приз DUO SAPIENS «Будущее дизайна» — Алина Ломаева;
- Дизайнер года — Евгения Бережная / Omsky;
- Компания года — Компания МТС.
Арина Юшкевич, дизайн-директор агентства Otvetdesign, Санкт-Петербург, Россия, член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
Лично меня больше всего на фестивале порадовало количество людей, которые способны думать вне рамок, быть в условиях, но быть лишёнными накопленного багажа условностей, которые способны думать интереснее, видеть шире и быть лучше. Всё это касается категории концепты, тут хочется сказать большое спасибо кураторам, это прямо очень здорово, когда тебя вот так держат за руку, так ведут в профессию.
Евгения Бережная, дизайнер студии Omsky, дизайнер года фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
Фестиваль «Среда» — это не просто ивент одного дня, а целое путешествие на полгода, а то и больше. Фестиваль который остаётся в инфополе в течение долгого времени. Ты постоянно о нем слышишь, он тебя постоянно волнует и провоцирует на участие в различных конкурсах, проходящих в течение года, помимо главного осеннего события.
У фестиваля есть классная особенность — работы открыты, и ты заранее можешь оценить качество и понять, что конкретно тебе нужно подтянуть для хорошего результата. Это классная возможность увидеть срез проделанных работ за год от ведущих агентств и дизайнеров. Для меня большая честь получить в этому году такой приз. Это мотивирует не останавливаться.
Анна Кацур, руководитель креатива и внутреннего бренда компании Yandex, Белград, Сербия, член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
«Участвуя в жюри дизайн-фестиваля «Среда-2023», изучила более 700 работ. Что же ключевое для привлечения внимания жюри? Я убеждена, что это — краткость и ясность подачи. Работы с чёткими описаниями и оригинальными идеями выделяются, особенно когда на оценку отводится всего пара минут. Главное — поддерживать связь с зрителем.
Я рассматривала проекты как средства изменений. Дизайн — это не просто красивая картинка, но и мощный инструмент для решения реальных задач. Он улучшает жизнь, пробуждает интерес, способствует развитию. Именно такие работы притягивают внимание.
Работы на фестивале «Среда» демонстрируют разнообразие подходов и идей, а также потенциал многих талантливых людей. Участие в нём было не только захватывающим, но и источником вдохновения. Спасибо участникам и организаторам.
С шорт-листом фестиваля и списком финалистов конкурсной программы можно ознакомиться здесь. В этом году было подано 795 заявок в 34 номинациях. Из них в финал отобрали 221 кейс.