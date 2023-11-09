Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» определился с финалистами

Фестиваль нового дизайна «Среда-2023» опубликовал список финалистов. В этом году было подано 795 заявок в 34 номинациях. Из них в финал отобрали 221 кейс — работы продолжат борьбу за награды конкурсной программы. Sostav представляет шорт-лист финалистов фестиваля.
Новая айдентика
- «Злой Массажист» — Poool Studio
- Lava Lava. Нейминг и айдентика — ESH Gruppa
- Новый визуальный язык для Музея МХАТ — Креативное агентство Redkeds
- Locals & Nomads — Redis Agency
- «Зотов» — брендинг нового конструктивного пространства Москвы — «Пирс 5»
- Inspiro — Неокулинарное пространство — Funky Agency
- «Преображение» — Dotorg branding & digital
- МТС Exolve. «Диалог строится» — ONY
- МТС Junior. Айдентика — ONY
- KISKIS Objects — Moscow Mule
- Omela — Moscow Mule & Veronika Levitskaya
- Визуальная айдентика для рынка Təzə Bazar (Новый базар) в Баку — Charmer
- ВЕЕТ — «Ферма брендинг»
- Tabi — Omsky
- Architone — VOSK
Ребрендинг/редизайн айдентики
- Deutsche Schule Moskau Identity — Дария Панюкова
- Айдентика Jenёk — ESH Gruppa
- Норильский театр — Proektmarketing+1
- «Росмэн» — «Супрематика»
- «Гжель» — «Супрематика»
- МТС Экосистема. UtterDesign x ONY — ONY
- «Строки» от МТС — ONY
- EKONIKA. «Переменна я постоянная» — ONY
- Brand Monitor — ONY
- Restore. «Ощущение праздника» — ONY
- Zerion — ребрендинг Web3-кошелек для децентрализованных финансаов и NFT-портфолио — «Щука»
- Halsa — ребрендинг сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой — «Щука»
- Food Rocket — стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов — «Щука»
- Yandex for Developers — визуальная айдентика платформы для нетворкинга в IT-индустрии — «Щука»
- AliExpress — редизайн маркетплейса товаров из КНР — Дизайн-команда AliExpress
- Ребрендинг NL International — «Восход»
- Крестецкая строчка — Анастасия Лукина
- Ребрендинг «Крошки Картошки» в стиле русского хюгге — The Clients
- G8 2023 — VOSK
Иллюстрация и фотография в айдентике
- Айдентика приложения Senses — ESH Gruppa
- Locals & Nomads — Redis Agency
- Klapp — Omsky
- 26/69 cafe — Simple-studio
- Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой — «Щука»
- Food Rocket — иллюстрации для американского сервиса доставки продуктов — «Щука»
Дизайн упаковки
- MARCO PANATTI — DDVB
- Пирамида чувств — OTVETDESIGN
- macau code — Omsky
- Край Земли — Omsky
- BEZMUKI — Кондитерская десертов и печенья без сахара — Funky Agency
- Азбучные сезоны — Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
- Джин Грей Шайн — Брендинговое агентство «Анбиливбл»
Типографика в айдентике
- Новый визуальный язык для Музея МХАТ — Креативное агентство REDKEDS
- Freelabel — Терминал дизайн
- NIMA. Музей и культурная платформа — ESH Gruppa
- СВЧ — ENDY
- Преображение — Dotorg branding & digital
- AR100 — Tuman studio
Ребрендинг/редизайн упаковки
- Na medu — Repina branding
- Unicava — Bean-to-Bar шоколад — Funky Agency
- Над хлебом с маслом — Виктория Трубицина
- Ребрендинг стм «Просто Азбука» — Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
- Halsa — ребрендинг упаковки персональных наборов витаминов с доставкой — «Щука»
- Ребрендинг Крошки Картошки в стиле русского хюгге — The Clients
Иллюстрация и фотография в упаковке
- Край Земли — Omsky
- Чай «Просто Азбука» — Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
- Сок «Просто Азбука» — Дизайн-команда «Азбуки Вкуса»
- Ребрендинг Крошки Картошки в стиле русского хюгге — The Clients
Типографика в упаковке
- Millgri — Ohmybrand
Использование ИИ и нейросетей в брендинге
- RAKTDA Coffee Packaging — DESIGNWISE
- Масштабирование нейросетями стиля коммуникаций «Иви» — «Иви»
- Мерч VVO — Strange Magic
- «Рыба в банке» — Ohmybrand
Инновационные решения в брендинге
- Yandex for Developers — генератор моушн- и статичной графики в новой айдентике платформы для нетворкинга в IT-индустрии — «Щука»
- СЕВЕР | Производство. Сервис. Культура. — «Словолитня Шрифтовик»
- YOTABUS — SETTERS
Дизайн и оформление мест продаж
- Новый год 2023 в «Азбуке Вкуса» — Креативное бюро Вьюга и дизайн-команда Азбуки Вкуса
- Ребрендинг отделений «Банка Уралсиб» — «Банк Уралсиб»
Дизайн и оформление общественных пространств
- Золото + Болото — Лайтшоп
- Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы — Телеканал Пятница!
- Музей городского хозяйства Москвы — Бюро Pitch
- Концептуальное пространство Цифровые технологии Москвы в рамках Московского Урбанистического Форума 2023 — Orange
Дизайн и оформление праздников и мероприятий
- Всё исчезнет: фирменный стиль для Cosmoscow 2023 — Креативное агентство REDKEDS
- Преображение — Dotorg branding & digital
- Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы — Телеканал Пятница!
- Медиаинсталляция HYPERDRIVE на главной сцене Signal 2023 — SILA SVETA
- Мультимедиа шоу на радиотелескопе Геруни. Sensor Festival 2022 — SILA SVETA
- G8 2023 — VOSK
- KAMPONG GELAMOROUS — VOSK
Дизайн мобильного приложения
- Иду — Саша Водовскова
- Игра «Кормушка» для Альфа-Банка — «Палиндром»
- Эмоции Иви в iOS — «Иви»
- Фитнес/lifestyle диджитал-экосистема для World Сlass — red_mad_robot
Дизайн сайта
- Сайт для производителя рабочих перчаток Bronitex — Red Collar
- GrowTech Solutions — Redis Agency
- Дизайн сайта для рынка Təzə Bazar (Новый базар) в Баку — Charmer
- Дизайн сайта Diamond Journey — Charmer
- IND — VOSK
- AR100 — Tuman studio
- RHIZOME — VOSK
Дизайн интернет-рекламы
- Sakura Filters — RIK Animation
- Слова будущего. Капсулы времени для голосов — СОЛЬ
- PeeCasso. NFT-преображение собачьих меток — СОЛЬ
- SR Space. Твоё имя на ракете — СОЛЬ
Интерактивный дизайн
- Слова будущего. Капсулы времени для голосов — СОЛЬ
- Словарик Даркстора — Redis Agency
- MTS — Immersive Angle — Akademia
- Мокапус — Art. Lebedev Studio
- Stay tuned — Восход
- Музыка звёзд — Восход
- IND — VOSK
Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне
- Калейдоскоп культур — ООО «С-МАРКЕТИНГ»
- Nerutina — Восход
- G8 2023 — VOSK
Визуальные решения в видеорекламе
- 3Д-коммуникация обновления «Иви» — «Иви»
- SOFTSWISS — Sportsbook — ВидеоЗаяц
- Sea Launch — Alexey Krasnov
- «Котик, выдыхай!» — USB — Алена Антонян
- МТС Экосистема — ONY
Дизайн наружной рекламы
- Метропоезд о Нижегородской области — Art. Lebedev Studio
- Наружная рекламная кампания к новому сезону шоу «Новые пацанки» — Телеканал Пятница!
- МТС Digital Cube — SILA SVETA
- «Сбер» 180 лет. Первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате — SILA SVETA
Дизайн сувенирной продукции
- Мерч Автодрома «Игора Драйв» — Терминал дизайн
- Мерч агентства Dotorg — Dotorg branding & digital
- В Стране чудес — OTVETDESIGN
- Мерч МТС Red Square — Мозаик Медиа
- Домино Москва белокаменная — Bell’Arte
- Подарочный набор на 10 лет — Телеканал Пятница!
- Коллекция украшений Пацанки х Hands Remember — Телеканал Пятница!
- Вечный календарь 2023 — Телеканал Пятница!
Селфпромо
- Шоурил дизайна «Иви» — «Иви»
- Blessed not Depressed — Креативное бюро «Золотые тигры»
- Мерч агентства Dotorg — Dotorg branding & digital
Использование ИИ и нейросетей в рекламе
- Фотостиль для бренда Evolute — Repina branding
- Арт-инсталляция «Интернет на БКЛ летает» — Radugadesign
Инновационные дизайнерские решения в рекламе
- AR Строки в метро — Мозаик Медиа
- МТС Digital Cube — SILA SVETA
- «Сбер» 180 лет. Первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате — SILA SVETA
- YOTABUS — SETTERS
Тиражный шрифт
- Verpacker [3018] — Анна Чистякова
- Schmetterling — Анна Комлева
- Шрифт — Nolagert — Олег Герт
- Connector — Игорь Степанченко
- Шрифт — Flogert — Олег Герт
- Mir/Мир — Анна Докалина
- SFT Schrifted Sans — Yulia Gonina
- RENNEN — Елизавета Островская
- SFT Sushka — Yulia Gonina
- NT Somic — NT Type
- NT Sakharov — NT Type
- Farkopf Slab Serif — Mark Blondie
- Лицедей — Максим Кешишев
- Шрифт Massachusettz — Danila Zdorov
- шрифт Снарк — Анна Уппит
- BBKV Rogger —Бюробукв
- BBKV Wildfire — Бюробукв
- Chloris — Ульяна Меркульева
- ARHA 0.1 — Кирилл Турыгин
- Ruff — Арина Шокарева
- Шрифт Коллиматор — Art. Lebedev Studio
- Шрифт Уз — Art. Lebedev Studio
- Aspid — Роман Саломатин
- YFF RARE — Александр Капуста
- Шрифт Слово — Ольга Артемьева
- Gertrude — абсурдистский гротеск Ивана Величко — Щука
Заказной шрифт
- Freelabel — Терминал Дизайн
- NIMA. Музей и культурная платформа — ESH Gruppa
- Шрифт на основе таблички магнитофона для iRZ Electronics — Оля Иванова
- Шрифт для книги ценностей ВкусВилла — Headspace Agency
- Бренд-шрифт HAVAL — BBDO Branding
- Зотов — брендинг нового конструктивного пространства Москвы — ПИРС 5
- КУДЫ — Елизавета Шмагина
- Divan Sans — Kamelek Foundry
- Дайджест — Бюробукв
- Фирменный шрифт для Ali Express СНГ — Творческое объединение КОБРА
- SACRISE TYPEFACE — VOSK
- KREPOST Typeface — Федор Щепин
Концепции в айдентике
- Айдентика выставки фотографий советских детских площадок — Полина Честнова
- Антиборщевик — Татьяна Лебедева
- Выставка тетраидерных конструкций Александра Бэлла — Татьяна Лебедева
- Айдентика для выставки слепых фотографов — Алина Ломаева
- Ребрендинг организации «Крышечки доброты» — Полина Приблудова
- Айдентика для пиццерии в метавселенной — Дарья Колчанова
- Lusik Aguletsi Museum — Марьям Тамразян
- Ребрендинг музея «La Fabuloserie» — Елизавета Колосова
- Фестиваль книжного дизайна 12pt — Анастасия Кадрявцева
- Ребрендинг фестиваля «Поэтроника» — Айсылу Галиева
- Айдентика музея «Museum of Broken Relationships» — Анастасия Тоцкая
- Идёт запись — Анна Головина
- ONSIDE | айдентика для футбольной академии — Александра Чулкова
- Harmonika — Алина Ломаева
- Айдентика для выставки «Герои Чернобыля» — Элцик Погосян
- Independent Film Festival — Евгения Бережная
Концепции в дизайне среды
- Мерч для города-курорта Пятигорска — Виктория Ехтарян
- Мехзавод — Алина Васильева
Концепции в упаковке
- La Petite Patrise pads — Екатерина Торохова
- Fruits&more фруктовый батончик с добавлением муки из насекомых — Полина Честнова
- Упаковка компота «Без косточек» — Полина Честнова
- Remy — Ульяна Польнякова
- Cicaddo. Паста из насекомых — Татьяна Лебедева
- Банное мыло ЧИСТО — Мария Лычёва
- Censored — Анна Васильева
- Gotcha! Cat food — Дарья Каленчук
- Кофе из одуванчиков — Анна Головина
- Линейка солнцезащитных кремов Shadow Stroke — Анна Головина
- Чистящие средства DAB — Елизавета Зенкова
- EXPLORER — Анна Галсанова
- Matata — Алина Ломаева
P. S.— Ксения Овчинникова
- KENSHO — Елена Опанасенко
- Pocket Cricket — Антон Котов
- Упаковка сока «Фрэндс» — Арина Храмова
- Nothing to Hide — Александр Осипов
Концепции в цифровом дизайне
- Robopet — Мария Самохина
Использование ИИ и нейросетей в концепции
- Salvadore`s dreams — Ольга Кузнецова
- Fungus — Алина Ломаева
- Buggo — Алина Ломаева
- Lotti bistro | Семейный итальянский ресторан — Marina Povelica
Pro Bono
- Проект «Осколки» — Алексей Метлицкий
- Фонд «Дом с маяком» — Алена Антонян
- Фестиваль нового дизайна «Среда» — Супрематика
- Подарок отважных людей — Евгения Максимова
- Брендинг 20-ти летия благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» — SANDS
- Эколлаба | принты для шопперов — Marina Povelica
- AR100 — Tuman Studio
- Помоги «Команде против пыток»* в Санкт-Петербурге — Сергей Борцов
*«Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом в России и самоликвидировался) внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов.
Шорт-лист фестиваля можно посмотреть здесь. Имена победителей объявят на церемонии награждения триумфаторов «Среды 2023», которая пройдёт 26 ноября на 90-м этаже Башни «Федерация» в Москва-Сити.
Ануш Казарян, дизайн-директор Doping Creative Agency, Ереван (Армения), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
Фестиваль нового дизайна «Среда» — это фестиваль, у которого с самого начала был свой особенный стиль. Что меня в нём привлекает? Прежде всего, энтузиазм организаторов и та дружелюбная атмосфера, которую они создают. Здесь, на этом фестивале, ты будто находишься в своей собственной «среде».
И ещё этот фестиваль является одним из самых объективных и открытых для новых идей. «Среда» искренне приветствует творческое разнообразие и поддерживает идеи, которые могли бы остаться незамеченными в других местах. Я рада присоединиться к жюри фестиваля «Среда» в этом году и быть частью всего этого.
Арина Юшкевич, дизайн-директор агентства Otvetdesign, Санкт-Петербург (Россия), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
В целом если вот так от души сказать о своих впечатлениях, то лично для меня со взрослыми работами плюс/минус ясно, все кочуют от фестиваля к фестивалю, но… Порадовал формат концепций и то, насколько нетривиальным и метафоричным может быть подход не зашоренного условностями и правилами мозга. Вот как будто мы где-то по дороге с возрастом перестаем мыслить образно.
И ещё. При оценке работ иногда очень не хватает кнопки «пригласить на собеседование». Может быть организаторы фестиваля в следующем году сделают такую?
Андрей Пауков, продюсер и продакшн-директор агентства Zebra Hero, Москва (Россия), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:
Выбирать шорт-листы в этом году стало настоящим испытанием. Несмотря на большое количество заявок, постоянно тянуло утонуть в деталях каждой из них: разглядеть нюансы, перейти на сайт, подписаться в запрещенной сети. Фестиваль вышел на такой уровень, что просто красивого дизайна недостаточно для победы. Соревнуются работы, в которых прекрасна и идея, и исполнение. Радостно, что таких работ очень много.