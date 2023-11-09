Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» определился с финалистами

Фестиваль нового дизайна «Среда-2023» опубликовал список финалистов. В этом году было подано 795 заявок в 34 номинациях. Из них в финал отобрали 221 кейс — работы продолжат борьбу за награды конкурсной программы. Sostav представляет шорт-лист финалистов фестиваля.

Айдентика приложения Senses — ESH Gruppa

Locals & Nomads — Redis Agency

Klapp — Omsky

26/69 cafe — Simple-studio

Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой — «Щука»

Food Rocket — иллюстрации для американского сервиса доставки продуктов — «Щука»

Millgri — Ohmybrand

RAKTDA Coffee Packaging — DESIGNWISE

Масштабирование нейросетями стиля коммуникаций «Иви» — «Иви»

Мерч VVO — Strange Magic

«Рыба в банке» — Ohmybrand

Yandex for Developers — генератор моушн- и статичной графики в новой айдентике платформы для нетворкинга в IT-индустрии — «Щука»

СЕВЕР | Производство. Сервис. Культура. — «Словолитня Шрифтовик»

YOTABUS — SETTERS

Золото + Болото — Лайтшоп

Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы — Телеканал Пятница!

Музей городского хозяйства Москвы — Бюро Pitch

Концептуальное пространство Цифровые технологии Москвы в рамках Московского Урбанистического Форума 2023 — Orange

Иду — Саша Водовскова

Игра «Кормушка» для Альфа-Банка — «Палиндром»

Эмоции Иви в iOS — «Иви»

Фитнес/lifestyle диджитал-экосистема для World Сlass — red_mad_robot

Сайт для производителя рабочих перчаток Bronitex — Red Collar

GrowTech Solutions — Redis Agency

Дизайн сайта для рынка Təzə Bazar (Новый базар) в Баку — Charmer

Дизайн сайта Diamond Journey — Charmer

IND — VOSK

AR100 — Tuman studio

RHIZOME — VOSK

Sakura Filters — RIK Animation

Слова будущего. Капсулы времени для голосов — СОЛЬ

PeeCasso. NFT-преображение собачьих меток — СОЛЬ

SR Space. Твоё имя на ракете — СОЛЬ

Калейдоскоп культур — ООО «С-МАРКЕТИНГ»

Nerutina — Восход

G8 2023 — VOSK

Метропоезд о Нижегородской области — Art. Lebedev Studio

Наружная рекламная кампания к новому сезону шоу «Новые пацанки» — Телеканал Пятница!

МТС Digital Cube — SILA SVETA

«Сбер» 180 лет. Первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате — SILA SVETA

Фотостиль для бренда Evolute — Repina branding

Арт-инсталляция «Интернет на БКЛ летает» — Radugadesign

AR Строки в метро — Мозаик Медиа

МТС Digital Cube — SILA SVETA

«Сбер» 180 лет. Первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате — SILA SVETA

YOTABUS — SETTERS

Verpacker [3018] — Анна Чистякова

Schmetterling — Анна Комлева

Шрифт — Nolagert — Олег Герт

Connector — Игорь Степанченко

Шрифт — Flogert — Олег Герт

Mir/Мир — Анна Докалина

SFT Schrifted Sans — Yulia Gonina

RENNEN — Елизавета Островская

SFT Sushka — Yulia Gonina

NT Somic — NT Type

NT Sakharov — NT Type

Farkopf Slab Serif — Mark Blondie

Лицедей — Максим Кешишев

Шрифт Massachusettz — Danila Zdorov

шрифт Снарк — Анна Уппит

BBKV Rogger —Бюробукв

BBKV Wildfire — Бюробукв

Chloris — Ульяна Меркульева

ARHA 0.1 — Кирилл Турыгин

Ruff — Арина Шокарева

Шрифт Коллиматор — Art. Lebedev Studio

Шрифт Уз — Art. Lebedev Studio

Aspid — Роман Саломатин

YFF RARE — Александр Капуста

Шрифт Слово — Ольга Артемьева

Gertrude — абсурдистский гротеск Ивана Величко — Щука

Айдентика выставки фотографий советских детских площадок — Полина Честнова

Антиборщевик — Татьяна Лебедева

Выставка тетраидерных конструкций Александра Бэлла — Татьяна Лебедева

Айдентика для выставки слепых фотографов — Алина Ломаева

Ребрендинг организации «Крышечки доброты» — Полина Приблудова

Айдентика для пиццерии в метавселенной — Дарья Колчанова

Lusik Aguletsi Museum — Марьям Тамразян

Ребрендинг музея «La Fabuloserie» — Елизавета Колосова

Фестиваль книжного дизайна 12pt — Анастасия Кадрявцева

Ребрендинг фестиваля «Поэтроника» — Айсылу Галиева

Айдентика музея «Museum of Broken Relationships» — Анастасия Тоцкая

Идёт запись — Анна Головина

ONSIDE | айдентика для футбольной академии — Александра Чулкова

Harmonika — Алина Ломаева

Айдентика для выставки «Герои Чернобыля» — Элцик Погосян

Independent Film Festival — Евгения Бережная

Мерч для города-курорта Пятигорска — Виктория Ехтарян

Мехзавод — Алина Васильева

La Petite Patrise pads — Екатерина Торохова

Fruits&more фруктовый батончик с добавлением муки из насекомых — Полина Честнова

Упаковка компота «Без косточек» — Полина Честнова

Remy — Ульяна Польнякова

Cicaddo. Паста из насекомых — Татьяна Лебедева

Банное мыло ЧИСТО — Мария Лычёва

Censored — Анна Васильева

Gotcha! Cat food — Дарья Каленчук

Кофе из одуванчиков — Анна Головина

Линейка солнцезащитных кремов Shadow Stroke — Анна Головина

Чистящие средства DAB — Елизавета Зенкова

EXPLORER — Анна Галсанова

Matata — Алина Ломаева

P. S. — Ксения Овчинникова

— Ксения Овчинникова KENSHO — Елена Опанасенко

Pocket Cricket — Антон Котов

Упаковка сока «Фрэндс» — Арина Храмова

Nothing to Hide — Александр Осипов

Robopet — Мария Самохина

Проект «Осколки» — Алексей Метлицкий

Фонд «Дом с маяком» — Алена Антонян

Фестиваль нового дизайна «Среда» — Супрематика

Подарок отважных людей — Евгения Максимова

Брендинг 20-ти летия благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» — SANDS

Эколлаба | принты для шопперов — Marina Povelica

AR100 — Tuman Studio

Помоги «Команде против пыток»* в Санкт-Петербурге — Сергей Борцов

*«Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом в России и самоликвидировался) внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов.

Шорт-лист фестиваля можно посмотреть здесь. Имена победителей объявят на церемонии награждения триумфаторов «Среды 2023», которая пройдёт 26 ноября на 90-м этаже Башни «Федерация» в Москва-Сити.

Ануш Казарян, дизайн-директор Doping Creative Agency, Ереван (Армения), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»: Фестиваль нового дизайна «Среда» — это фестиваль, у которого с самого начала был свой особенный стиль. Что меня в нём привлекает? Прежде всего, энтузиазм организаторов и та дружелюбная атмосфера, которую они создают. Здесь, на этом фестивале, ты будто находишься в своей собственной «среде». И ещё этот фестиваль является одним из самых объективных и открытых для новых идей. «Среда» искренне приветствует творческое разнообразие и поддерживает идеи, которые могли бы остаться незамеченными в других местах. Я рада присоединиться к жюри фестиваля «Среда» в этом году и быть частью всего этого.

Арина Юшкевич, дизайн-директор агентства Otvetdesign, Санкт-Петербург (Россия), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»: В целом если вот так от души сказать о своих впечатлениях, то лично для меня со взрослыми работами плюс/минус ясно, все кочуют от фестиваля к фестивалю, но… Порадовал формат концепций и то, насколько нетривиальным и метафоричным может быть подход не зашоренного условностями и правилами мозга. Вот как будто мы где-то по дороге с возрастом перестаем мыслить образно. И ещё. При оценке работ иногда очень не хватает кнопки «пригласить на собеседование». Может быть организаторы фестиваля в следующем году сделают такую?