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18+
09.11.2023 в 18:20

Фестиваль нового дизайна «Среда 2023» определился с финалистами

В шорт-лист конкурса из 795 работ отобрали 221

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Фестиваль нового дизайна «Среда-2023» опубликовал список финалистов. В этом году было подано 795 заявок в 34 номинациях. Из них в финал отобрали 221 кейс — работы продолжат борьбу за награды конкурсной программы. Sostav представляет шорт-лист финалистов фестиваля.

Новая айдентика

Ребрендинг/редизайн айдентики

  • Deutsche Schule Moskau Identity — Дария Панюкова
  • Айдентика Jenёk — ESH Gruppa
  • Норильский театр — Proektmarketing+1
  • «Росмэн» — «Супрематика»
  • «Гжель» — «Супрематика»
  • МТС Экосистема. UtterDesign x ONY — ONY
  • «Строки» от МТС — ONY
  • EKONIKA. «Переменна я постоянная» — ONY
  • Brand Monitor — ONY
  • Restore. «Ощущение праздника» — ONY
  • Zerion — ребрендинг Web3-кошелек для децентрализованных финансаов и NFT-портфолио — «Щука»
  • Halsa — ребрендинг сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой — «Щука»
  • Food Rocket — стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов — «Щука»
  • Yandex for Developers — визуальная айдентика платформы для нетворкинга в IT-индустрии — «Щука»
  • AliExpress — редизайн маркетплейса товаров из КНР — Дизайн-команда AliExpress
  • Ребрендинг NL International — «Восход»
  • Крестецкая строчка — Анастасия Лукина
  • Ребрендинг «Крошки Картошки» в стиле русского хюгге — The Clients
  • G8 2023 — VOSK

Иллюстрация и фотография в айдентике

  • Айдентика приложения Senses — ESH Gruppa
  • Locals & Nomads — Redis Agency
  • Klapp — Omsky
  • 26/69 cafe — Simple-studio
  • Halsa — иллюстрации для сервиса подписки на персональные наборы витаминов с доставкой — «Щука»
  • Food Rocket — иллюстрации для американского сервиса доставки продуктов — «Щука»

Дизайн упаковки

Типографика в айдентике

Ребрендинг/редизайн упаковки

Иллюстрация и фотография в упаковке

Типографика в упаковке

Использование ИИ и нейросетей в брендинге

  • RAKTDA Coffee Packaging — DESIGNWISE
  • Масштабирование нейросетями стиля коммуникаций «Иви» — «Иви»
  • Мерч VVO — Strange Magic
  • «Рыба в банке» — Ohmybrand

Инновационные решения в брендинге

  • Yandex for Developers — генератор моушн- и статичной графики в новой айдентике платформы для нетворкинга в IT-индустрии — «Щука»
  • СЕВЕР | Производство. Сервис. Культура. — «Словолитня Шрифтовик»
  • YOTABUS — SETTERS

Дизайн и оформление мест продаж

Дизайн и оформление общественных пространств

  • Золото + Болото — Лайтшоп
  • Поп-ап бар Пятница! Надувной ресторан в центре Москвы — Телеканал Пятница!
  • Музей городского хозяйства Москвы — Бюро Pitch
  • Концептуальное пространство Цифровые технологии Москвы в рамках Московского Урбанистического Форума 2023 — Orange

Дизайн и оформление праздников и мероприятий

Дизайн мобильного приложения

Дизайн сайта

  • Сайт для производителя рабочих перчаток Bronitex — Red Collar
  • GrowTech Solutions — Redis Agency
  • Дизайн сайта для рынка Təzə Bazar (Новый базар) в Баку — Charmer
  • Дизайн сайта Diamond Journey — Charmer
  • IND — VOSK
  • AR100 — Tuman studio
  • RHIZOME — VOSK

Дизайн интернет-рекламы

  • Sakura Filters — RIK Animation
  • Слова будущего. Капсулы времени для голосов — СОЛЬ
  • PeeCasso. NFT-преображение собачьих меток — СОЛЬ
  • SR Space. Твоё имя на ракете — СОЛЬ

Интерактивный дизайн

Использование ИИ и нейросетей в цифровом дизайне

Визуальные решения в видеорекламе

Дизайн наружной рекламы

  • Метропоезд о Нижегородской области — Art. Lebedev Studio
  • Наружная рекламная кампания к новому сезону шоу «Новые пацанки» — Телеканал Пятница!
  • МТС Digital Cube — SILA SVETA
  • «Сбер» 180 лет. Первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате — SILA SVETA

Дизайн сувенирной продукции

Селфпромо

Использование ИИ и нейросетей в рекламе

  • Фотостиль для бренда Evolute — Repina branding
  • Арт-инсталляция «Интернет на БКЛ летает» — Radugadesign

Инновационные дизайнерские решения в рекламе

Тиражный шрифт

  • Verpacker [3018] — Анна Чистякова
  • Schmetterling — Анна Комлева
  • Шрифт — Nolagert — Олег Герт
  • Connector — Игорь Степанченко
  • Шрифт — Flogert — Олег Герт
  • Mir/Мир — Анна Докалина
  • SFT Schrifted Sans — Yulia Gonina
  • RENNEN — Елизавета Островская
  • SFT Sushka — Yulia Gonina
  • NT Somic — NT Type
  • NT Sakharov — NT Type
  • Farkopf Slab Serif — Mark Blondie
  • Лицедей — Максим Кешишев
  • Шрифт Massachusettz — Danila Zdorov
  • шрифт Снарк — Анна Уппит
  • BBKV Rogger —Бюробукв
  • BBKV Wildfire — Бюробукв
  • Chloris — Ульяна Меркульева
  • ARHA 0.1 — Кирилл Турыгин
  • Ruff — Арина Шокарева
  • Шрифт Коллиматор — Art. Lebedev Studio
  • Шрифт Уз — Art. Lebedev Studio
  • Aspid — Роман Саломатин
  • YFF RARE — Александр Капуста
  • Шрифт Слово — Ольга Артемьева
  • Gertrude — абсурдистский гротеск Ивана Величко — Щука

Заказной шрифт

Концепции в айдентике

  • Айдентика выставки фотографий советских детских площадок — Полина Честнова
  • Антиборщевик — Татьяна Лебедева
  • Выставка тетраидерных конструкций Александра Бэлла — Татьяна Лебедева
  • Айдентика для выставки слепых фотографов — Алина Ломаева
  • Ребрендинг организации «Крышечки доброты» — Полина Приблудова
  • Айдентика для пиццерии в метавселенной — Дарья Колчанова
  • Lusik Aguletsi Museum — Марьям Тамразян
  • Ребрендинг музея «La Fabuloserie» — Елизавета Колосова
  • Фестиваль книжного дизайна 12pt — Анастасия Кадрявцева
  • Ребрендинг фестиваля «Поэтроника» — Айсылу Галиева
  • Айдентика музея «Museum of Broken Relationships» — Анастасия Тоцкая
  • Идёт запись — Анна Головина
  • ONSIDE | айдентика для футбольной академии — Александра Чулкова
  • Harmonika — Алина Ломаева
  • Айдентика для выставки «Герои Чернобыля» — Элцик Погосян
  • Independent Film Festival — Евгения Бережная

Концепции в дизайне среды

Концепции в упаковке

  • La Petite Patrise pads — Екатерина Торохова
  • Fruits&more фруктовый батончик с добавлением муки из насекомых — Полина Честнова
  • Упаковка компота «Без косточек» — Полина Честнова
  • Remy — Ульяна Польнякова
  • Cicaddo. Паста из насекомых — Татьяна Лебедева
  • Банное мыло ЧИСТО — Мария Лычёва
  • Censored — Анна Васильева
  • Gotcha! Cat food — Дарья Каленчук
  • Кофе из одуванчиков — Анна Головина
  • Линейка солнцезащитных кремов Shadow Stroke — Анна Головина
  • Чистящие средства DAB — Елизавета Зенкова
  • EXPLORER — Анна Галсанова
  • Matata — Алина Ломаева
  • P. S. — Ксения Овчинникова
  • KENSHO — Елена Опанасенко
  • Pocket Cricket — Антон Котов
  • Упаковка сока «Фрэндс» — Арина Храмова
  • Nothing to Hide — Александр Осипов

Концепции в цифровом дизайне

Использование ИИ и нейросетей в концепции

Pro Bono

  • Проект «Осколки» — Алексей Метлицкий
  • Фонд «Дом с маяком» — Алена Антонян
  • Фестиваль нового дизайна «Среда» — Супрематика
  • Подарок отважных людей — Евгения Максимова
  • Брендинг 20-ти летия благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» — SANDS
  • Эколлаба | принты для шопперов — Marina Povelica
  • AR100 — Tuman Studio
  • Помоги «Команде против пыток»* в Санкт-Петербурге — Сергей Борцов

*«Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом в России и самоликвидировался) внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов.

Шорт-лист фестиваля можно посмотреть здесь. Имена победителей объявят на церемонии награждения триумфаторов «Среды 2023», которая пройдёт 26 ноября на 90-м этаже Башни «Федерация» в Москва-Сити.

Ануш Казарян, дизайн-директор Doping Creative Agency, Ереван (Армения), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

Фестиваль нового дизайна «Среда» — это фестиваль, у которого с самого начала был свой особенный стиль. Что меня в нём привлекает? Прежде всего, энтузиазм организаторов и та дружелюбная атмосфера, которую они создают. Здесь, на этом фестивале, ты будто находишься в своей собственной «среде».

И ещё этот фестиваль является одним из самых объективных и открытых для новых идей. «Среда» искренне приветствует творческое разнообразие и поддерживает идеи, которые могли бы остаться незамеченными в других местах. Я рада присоединиться к жюри фестиваля «Среда» в этом году и быть частью всего этого.

Арина Юшкевич, дизайн-директор агентства Otvetdesign, Санкт-Петербург (Россия), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

В целом если вот так от души сказать о своих впечатлениях, то лично для меня со взрослыми работами плюс/минус ясно, все кочуют от фестиваля к фестивалю, но… Порадовал формат концепций и то, насколько нетривиальным и метафоричным может быть подход не зашоренного условностями и правилами мозга. Вот как будто мы где-то по дороге с возрастом перестаем мыслить образно.

И ещё. При оценке работ иногда очень не хватает кнопки «пригласить на собеседование». Может быть организаторы фестиваля в следующем году сделают такую?

Андрей Пауков, продюсер и продакшн-директор агентства Zebra Hero, Москва (Россия), член жюри фестиваля нового дизайна «Среда-2023»:

Выбирать шорт-листы в этом году стало настоящим испытанием. Несмотря на большое количество заявок, постоянно тянуло утонуть в деталях каждой из них: разглядеть нюансы, перейти на сайт, подписаться в запрещенной сети. Фестиваль вышел на такой уровень, что просто красивого дизайна недостаточно для победы. Соревнуются работы, в которых прекрасна и идея, и исполнение. Радостно, что таких работ очень много.

Шорт-лист Фестиваль нового дизайна «Среда 2023»
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