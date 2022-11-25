Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос на треть

Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре этого года вырос почти на треть. Самое главное требование для артистов, кроме наличия собственных костюмов, — чтобы они были трезвыми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов услуг.

Специалисты сервиса «Профи» зафиксировали рост спроса на Дедов Морозов и Снегурочек на 32%. Представители YouDo отметили, что спрос на услуги новогодних волшебников в ноябре этого года вырос на 12%. Как правило, такие заказчики ищут артистов в статусе самозанятых, обратили внимание в сервисе. От аниматоров ожидают готовую развлекательную программу. Чаще их вызывают на дом, но иногда просят неожиданно встретить семью с детьми в лесу.

Сами Деды Морозы и Снегурочки тоже продвигают себя — на «Авито Услугах» уже свыше 6 тыс. подобных объявлений. Среди предложений — объявления от студентов и выпускников актерских, творческих и педагогических специальностей, от артистов с многолетним стажем, а также от студий по организации детских праздников,

Средний чек на услуги ведущих и аниматоров в ноябре почти не изменился: в прошлом году пользователи платили в среднем 6859 рублей за услугу, а в этом — 6934. В среднем по России визит стоит от 1,5 тыс. рублей за час. Уже озаботились поиском артистов и в некоторых компаниях, отмечают в сервисах.

Ранее сообщалось, что компании в России в среднем на 20% урезали бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года по сравнению с прошлогодними показателями. Гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких мероприятиях сократились почти в два раза год к году.