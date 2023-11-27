В России вдвое вырос спрос на изготовление рекламы

С ноября 2022 по ноябрь 2023 года россияне стали пользоваться услугами по изготовлению рекламы на 104% чаще. Спрос на услуги типографий вырос на 81%. Интерес к работе ивент-менеджеров увеличился на 77%. Таковы данные сервиса «Профи», которые есть в распоряжении Sostav.

За последний год спрос на услуги системной интеграции возрос на 66%, на работу веб-дизайнеров — на 46%.

Услуги программистов стали востребованнее на 34%, специалистов по созданию сайтов — на 30%, разработчиков мобильных приложений — на 27%, программистов 1С — на 25%.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале этого года число вакансий в сфере маркетинга и рекламы увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым востребованным кандидатом стал SMM-специалист.