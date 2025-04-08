Спрос на развлечения в майские праздники в Москве вырос в два раза

Предпродажи билетов на майские праздники в 2025 году выросли на 27−50% в сравнении с прошлым годом. Рынок развлечений восстановился, а в некоторых сегментах превысил допандемийные показатели, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные билетных операторов.

Так, по данным «Яндекс Афиши», спрос вырос в 1,5 раза год к году. МТС Live (Ticketland и Ticketscloud) зафиксировал рост продаж на 27% в количественном и на 43% в денежном выражении. В Kassir.ru отметили увеличение на 7% по России, и в два раза — по Москве.

Самые популярные события — концерты и театры. В целом большей популярностью с начала года пользуются также выставки и стендап-выступления.

Участники рынка отмечают, что рынок развлекательных мероприятий восстановился. В денежном выражении он достиг, а в каких-то категориях и превысил допандемийные показатели.

В 2024 году объем рынка составил 227 млрд руб. (+20%). Из них 53 млрд руб. пришлось на концертный сегмент, 45 млрд руб.— на кинотеатральный, 38 млрд руб. принесли музеи и выставки, 49 млрд руб.— театры, еще 12 млрд руб.— спортивные мероприятия. В текущем году ожидается рост до 265 млрд руб.

Ранее сообщлось, что продажи «Яндекс Афиши» на мероприятия в новогодние праздники увеличились почти на 75% год к году и составили почти 3 млрд руб.