Spotify дал пользователям возможность добавлять описание к трекам в плейлистах

Шведский стриминговый сервис Spotify внедрил функцию Playlist Notes. Она позволяет добавлять мысли и пояснения к трекам в плейлистах, которые пользователи создают сами или над которыми работают совместно с другими. Об этом Spotify сообщил в своем блоге.

В мобильном приложении пользователь может добавлять заметки к трекам, выпускам подкастов и аудиокнигам, включенным в свои плейлисты. Это позволит запечатлеть памятный момент, поделиться рекомендацией или объяснить, почему выбрана именно эта композиция.

Функция Playlist Notes доступна пользователям Free- и Premium-версий (в возрасте от 16 лет) в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Spotify представил новые рекламные форматы и добавил физические книги в каталог аудиокниг. Также стало известно, что Spotify начнет помечать профили ИИ-артистов.