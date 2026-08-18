Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков
DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.08.2026 в 17:57

Spotify дал пользователям возможность добавлять описание к трекам в плейлистах

Функция получила название Playlist Notes

Шведский стриминговый сервис Spotify внедрил функцию Playlist Notes. Она позволяет добавлять мысли и пояснения к трекам в плейлистах, которые пользователи создают сами или над которыми работают совместно с другими. Об этом Spotify сообщил в своем блоге.

В мобильном приложении пользователь может добавлять заметки к трекам, выпускам подкастов и аудиокнигам, включенным в свои плейлисты. Это позволит запечатлеть памятный момент, поделиться рекомендацией или объяснить, почему выбрана именно эта композиция.

Функция Playlist Notes доступна пользователям Free- и Premium-версий (в возрасте от 16 лет) в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Spotify представил новые рекламные форматы и добавил физические книги в каталог аудиокниг. Также стало известно, что Spotify начнет помечать профили ИИ-артистов.

Spotify
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.