Как совместная акция «Ленты.ру» и «СберСпасибо» увеличила показатели медиа

«Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) провела эксперимент по начислению бонусов за чтение новостей — и подтвердила, что геймификация работает. С 6 марта по 1 апреля 2025 года в рамках совместной акции с программой лояльности «СберСпасибо» пользователи получали бонусы за реакции на новости. Участникам начислялось по 2 бонуса за каждую оставленную реакцию. Всего за время акции читатели поставили более 900 тыс. реакций, а количество выданных бонусов превысило 1 млн. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

От сканвордов — к набору бонусов «Спасибо»

Согласно исследованиям, интерактивный контент удерживает внимание аудитории дольше: пользователи проводят на сайте до 52% больше времени, если взаимодействуют с элементами вроде опросов, реакций или мини-игр. А в опросе аналитиков медиахолдинга Rambler&Co 38% россиян признались, что им нравится геймификация в медиа — этот тренд «Лента.ру» не просто приняла, но и выгодно развернула в интересах аудитории.

Как это работало

Механика акции с бонусами была простой и прозрачной. Под каждой новостью на сайте размещается панель со смайлами — пользователь выбирает реакцию, соответствующую своему отношению к прочитанному. Для участия в акции нужно было авторизоваться на «Ленте.ру» через «Сбер ID». После этого реакции начинали приносить бонусы «Спасибо». Максимально за сутки можно было получить 20 бонусов, но только при оценке не менее 10 материалов. Панель с реакциями визуализировала прогресс — с каждой оценкой заполнялась зеленой полосой, напоминая пользователю о лимите на день. Каждый день шкала обнулялась. Для тех, кто еще не зарегистрирован в программе лояльности «СберСпасибо», на сайте был предусмотрен специальный виджет с предложением подключиться.

Результаты

Аналитики «Ленты.ру» посчитали, что за время акции самой популярной эмоцией у читателей был палец вверх, а самой редкой — сердечко. Всего они накликали 1 329 396 реакций. Помимо выгоды для пользователей, проект позволил увеличить ключевые метрики издания: время на сайте — в 2 раза среди участников акции, конверсию в реакции — более чем на 1 тыс. процентов, а глубина просмотра у наиболее активных пользователей достигала около 25 страниц, что в два раза выше ожидаемого показателя по KPI. Количество авторизованных пользователей увеличилось на 12%.

Выводы

Совместный проект «Ленты.ру» и программы лояльности «СберСпасибо» стал демонстрацией того, как геймификация может усиливать вовлеченность аудитории в цифровых медиа. Поощрение за реакции превратило потребление информации в активный процесс. Простая механика, понятные условия участия и ощутимая выгода стимулировали пользователей чаще возвращаться на сайт, читать больше материалов и оставлять оценки.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: Акция с программой лояльности «СберСпасибо» не просто поощряла читателей ставить реакции — мы показали новую форму диалога с нашей аудиторией. Результаты проекта говорят, что медиа может выйти за пределы привычных паттернов и успешно интегрироваться в программы лояльности, банковские и технологические продукты.

За время акции было собрано свыше 900 тыс. реакций, а бонусов начислено более 1 млн. Все это доказывает: интерактивные форматы не только делают медиапотребление увлекательнее, но и позволяют решать бизнес-задачи, увеличивая лояльность и время присутствия на площадке. В условиях высокой конкуренции за внимание пользователя такие подходы становятся особенно актуальными для современного медиарынка.

Ольга Иванова, директор по маркетингу «СберСпасибо»: Мы стремимся к тому, чтобы бонусы «Спасибо» начислялись не только за покупки, но и за другие действия в периметре банка и партнеров. Например, за аренду жилья в «Домклик», оформление программы долгосрочных сбережений или за оплату «Улыбкой». Проект с «Лентой.ру» — успешное подтверждение этого вектора. Это повышает ценность каждого взаимодействия и делает лояльность более естественной частью жизни наших клиентов.

Дополнительно стоит отметить, что геймификация как часть пользовательского опыта на «Ленте.ру» уже давно занимает значимое место — от встроенных мини-игр до тумблера переключения интерфейса. Проект со «СберСпасибо» стал еще одним шагом в сторону осмысленного медиапотребления, при котором чтение новостей превращается не в рутинное прокручивание страниц, а в уникальный пользовательский опыт. И главное — он показал, что цифровые медиа могут быть не только источником информации, но и пространством для взаимодействия с читателями. Аналитики «Ленты.ру» продолжают изучать данные проекта, чтобы разработать новые форматы эмоционального взаимодействия с аудиторией.