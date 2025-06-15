Основатель Pop Mart вошел в десятку богатейших китайцев благодаря Labubu

Игрушка Labubu, ставшая поп-культурной сенсацией в Азии и за ее пределами, резко увеличила капитал создателя бренда Pop Mart — Ван Нина. По данным Forbes и Economic Times, предприниматель вошел в десятку самых богатых людей Китая, после того как стоимость компании выросла на $1,6 млрд всего за сутки.

Впервые Pop Mart выпустила фигурки Labubu еще в 2015 году, однако настоящий бум пришелся на последние месяцы: игрушки раскупаются за минуты, а перепродажи на онлайн-платформах доходят до $450 за штуку.

По оценкам аналитиков, стоимость Pop Mart взлетела из-за ажиотажного спроса на новые выпуски Labubu. Компания продолжает применять стратегию «слепых коробок» — когда покупатель не знает, какая именно фигурка ему попадется. Этот подход подогревает интерес коллекционеров и стимулирует повторные покупки.

Ван Нин основал Pop Mart в 2010 году, а спустя десять лет вывел ее на Гонконгскую фондовую биржу. Сегодня Pop Mart — крупнейший в Китае производитель коллекционных дизайнерских игрушек, а его Labubu — новое лицо глобального игрушечного маркетинга. По данным Forbes, состояние Нина теперь оценивается в $11 млрд.