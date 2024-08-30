Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

WIZART Polygraphic
ProMarketing.tech
CRM-group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.08.2024 в 18:00

Создай свою историю: «Самокат» представил интерактивный фильм об отношениях поколений

Благодаря механике можно погрузиться в историю и повлиять на её финал: зритель сам выбирает дальнейшие шаги героев

Как часто зрителям хочется поменять концовку фильма? «Самокат» позаботился об этом и запустил лендинг с интерактивной короткометражкой.

В нем показывают один день из жизни студентки Даши и ее семьи. Пользователи могут выбирать варианты развития сюжета и постараться помочь героям стать ближе друг к другу. Зрители увидят, смогут ли разные поколения найти общий язык и укрепить отношения. Интерактивный фильм можно посмотреть несколько раз, изменяя финал истории. В конце ролика пользователи также найдут промокод на покупку в «Самокате».

Проект посвящен теме семейных взаимоотношений. Мини-фильм рассказывает истории, знакомые многим: неожиданный приезд бабушки, подготовку к праздничному ужину, знакомство родителей с молодым человеком дочери. Чтобы в такие важные моменты не беспокоиться о рутинных задачах, можно делегировать бытовые обязанности. Например, герои фильма заказывают в Самокате всё необходимое для приготовления запеканки по семейному рецепту.

Айсылу Сайпеева, старший продюсер сервиса «Самокат»:

«Самокат» всегда рядом, чтобы делать быт горожан комфортнее и дарить время на важное. В нашем фильме через простые истории мы постарались напомнить, что в любых ситуациях стоит прислушиваться друг к другу. Проект о том, как в череде домашних дел и рабочих встреч не забывать о чувствах близких.

Интерактив фильм "Самокат" лендинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.