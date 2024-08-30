Создай свою историю: «Самокат» представил интерактивный фильм об отношениях поколений

Как часто зрителям хочется поменять концовку фильма? «Самокат» позаботился об этом и запустил лендинг с интерактивной короткометражкой.
В нем показывают один день из жизни студентки Даши и ее семьи. Пользователи могут выбирать варианты развития сюжета и постараться помочь героям стать ближе друг к другу. Зрители увидят, смогут ли разные поколения найти общий язык и укрепить отношения. Интерактивный фильм можно посмотреть несколько раз, изменяя финал истории. В конце ролика пользователи также найдут промокод на покупку в «Самокате».
Проект посвящен теме семейных взаимоотношений. Мини-фильм рассказывает истории, знакомые многим: неожиданный приезд бабушки, подготовку к праздничному ужину, знакомство родителей с молодым человеком дочери. Чтобы в такие важные моменты не беспокоиться о рутинных задачах, можно делегировать бытовые обязанности. Например, герои фильма заказывают в Самокате всё необходимое для приготовления запеканки по семейному рецепту.
Айсылу Сайпеева, старший продюсер сервиса «Самокат»:
«Самокат» всегда рядом, чтобы делать быт горожан комфортнее и дарить время на важное. В нашем фильме через простые истории мы постарались напомнить, что в любых ситуациях стоит прислушиваться друг к другу. Проект о том, как в череде домашних дел и рабочих встреч не забывать о чувствах близких.