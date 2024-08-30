Создай свою историю: «Самокат» представил интерактивный фильм об отношениях поколений

Как часто зрителям хочется поменять концовку фильма? «Самокат» позаботился об этом и запустил лендинг с интерактивной короткометражкой.

В нем показывают один день из жизни студентки Даши и ее семьи. Пользователи могут выбирать варианты развития сюжета и постараться помочь героям стать ближе друг к другу. Зрители увидят, смогут ли разные поколения найти общий язык и укрепить отношения. Интерактивный фильм можно посмотреть несколько раз, изменяя финал истории. В конце ролика пользователи также найдут промокод на покупку в «Самокате».

Проект посвящен теме семейных взаимоотношений. Мини-фильм рассказывает истории, знакомые многим: неожиданный приезд бабушки, подготовку к праздничному ужину, знакомство родителей с молодым человеком дочери. Чтобы в такие важные моменты не беспокоиться о рутинных задачах, можно делегировать бытовые обязанности. Например, герои фильма заказывают в Самокате всё необходимое для приготовления запеканки по семейному рецепту.