Пьяница и антрополог: редакция Sostav продолжает удивлять своими рекомендациями

Что общего между английским, немецким и скандинавскими языками? С какими трудностями и лишениями столкнется юноша, чье взросление выпало на самый разгар Великой депрессии в США? И, в конце концов, при чем тут антропология и горячие чили-перцы? Редакция Sostav подготовила для своих самых любимых читателей новую подборку топового и разнообразного контента, чтобы было чем занять свои выходные!

Роман Бедретдинов, главный редактор

Сериал — «Космос: Пространство и время»

Обязательно посмотрите (и покажите детям) документальный сериал «Космос: Пространство и время» (2014). Это современная версия культового проекта Карла Сагана, но уже для тех, кто вырос на YouTube и Netflix.

Здесь рассказывают о самых сложных вещах — устройстве Вселенной, времени, эволюции — так, что не хочется отвлекаться. Продюсировал сериал Сет Макфарлейн («Гриффины»), так что с подачей и визуалом все на уровне. Повествователь — астрофизик Нил Деграсс Тайсон, он умеет объяснять просто и понятно даже то, что обычно считают «недоступным» для массовой аудитории.

Если хочется не просто развлечься, а реально расширить кругозор — это лучший выбор. Сериал короткий, но после него вы поймете, что ваша работа в «Яндексе» — не космос. Космос — внутри вас и высоко над головой.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

Книга — «От демки до концерта: как стать популярным музыкантом» Бориса Суворова

Книга основателя студии музыкального маркетинга UpSound о первых шагах музыканта в индустрии, монетизации таланта и управлении карьерой артиста. В книге расписана выигрышная структура песен, функции и роли в команде, как работать с подрядчиками и как собирать базу фанатов. Рекомендую к прочтению всем, кто хоть однажды мечтал выступить в Лужниках, отправиться в суперкассовый мировой тур, как Тейлор Свифт, или зажигать публику, как Rammstein!

Анна Корнилова, главный редактор канала «Нетворкинг&ХедХантинг»

Фильм — «Жизнь Чака»

В фильме совпало все: то, как режиссер передал идею, что в каждом человеке целая вселенная, которая проживает свой век, музыка, актеры, диалоги. Два часа чистых эмоций. Сцена с «концом» вселенной попадает в самое сердце и поражает своей глубиной. После фильма хочется успевать жить здесь и сейчас, больше не откладывать на потом, ведь «ты вмещаешь множества».

Мирон Малафай, корреспондент

YouTube-канал Virginia Bēowulf

Выпуск — «Почему английский язык разошелся с немецким?» Вы узнаете, почему английский, немецкий и скандинавские языки до сих пор хранят общие слова. Что за зверь такой прагерманский и как он звучал? Как викинги подселили свои слова в английскую речь? Как язык Шекспира упростился настолько, что немцы и голландцы уже не понимали, о чем англичане? Одним словом, база.

Олег Кирин, корреспондент

Альбом MARINA — Princess of Power

Новый альбом Марины Диамандис — для тех, кто любит умную поп-музыку. Игры слов, зрелая лирика и образ грустного, но неунывающего взрослого — из всего этого сотканы танцевальные треки, которые сложно назвать неинтересными.

Отдельно стоит упомянуть, что семплы здесь варьируются от диско до классической музыки — чтобы где-то устроить движ, а где-то разыграть самую драматичную драму.

Ольга Вишневская, SMM-специалист

Лекции антрополога Станислава Дробышевского

Подойдет любая, например, про то, зачем человеку нужен мизинец, или про то, почему мы живем хуже древних людей. Нравится, как Станислав создает кликбейт и при этом не отходит от науки, его хочется слушать, а информация, поданная с юмором, хорошо запоминается.

Виктория Белова, корреспондент

Группа — Red Hot Chili Peppers

Группа, которая смогла за 40 лет не потерять актуальность, а самое главное — самих себя. Музыка перцев заставляет танцевать, думать о вечном, чувствовать жизнь и тепло калифорнийского солнца одновременно, независимо от того, где вы находитесь: в солнечном Лос-Анджелесе или суровой климатом Москве.

Чтобы прочувствовать весь спектр жанрового и стилистического разнообразия группы, обратите внимание на культовый Califronication. Но если у вас есть желание узнать бунтарей получше, то от себя рекомендую — Blood Sugar Sex Magic, являющий собой квинтэссенцию искренности и бурлящей энергии, которыми делятся с миром перцы.

Никита Макаров, корреспондент

Роман — «Хлеб с ветчиной»

Чарльз Буковски — это, несомненно, один из самых важных писателей не только в американской, но и в мировой культуре в принципе. Настоящий панк от мира литературы своего времени, пьяница, дебошир, завсегдатай дешевых борделей, но вместе с тем тонко чувствующий и ранимый романтик. Его дерзость и бескомпромиссная искренность, с которой он выворачивает наизнанку все пороки и слабости, так свойственные человеческой душе, до сих пор находит отклик в сердцах миллионов читателей, и если вы по какой-то причине его упустили, то «Хлеб с ветчиной» — лучший роман для знакомства с ним, ведь это самая личная и самая болезненная его работа из всех. Это непростая и трагичная история юноши, взросление которого прошло в полном одиночестве, на фоне Великой депрессии, под крышей с жестоким и не любящим отцом. Кстати! В русском переводе это не заметно, но в названии романа заложена интересная игра слов. По-английски название романа звучит как Ham on Rye, что отсылает нас к другому скандальному роману о проблемах взросления, The Catcher in the Rye («Над пропастью во ржи»).

Екатерина Наклескина, коммерческий редактор

Фильм — «Социальная сеть»

Это не просто история создания Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Это рассказ о гениальной идее, вирусном маркетинге, амбициях, предательстве и цене успеха в цифровую эпоху. Фильм динамичный, захватывающий и заставляет задуматься о влиянии социальных сетей на нашу жизнь. Обязателен к просмотру всем, кто интересуется бизнесом, технологиями и тем, как одна идея может изменить мир.

А что вам запомнилось на прошедшей неделе? Делитесь в комментариях!