Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.12.2024 в 15:43

Sostav и АКАР открывают прием заявок на рейтинг медиаагентств и холдингов 2025

Заявки принимаются на адрес [email protected] до 17 января 2025 года

Принять участие в рейтинге российских медиаагентств и холдингов Sostav и Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) можно в соответствии с требованиями регламента. Рейтинг отражает годовые обороты агентств и формируется по оценке биллингов за 2024 год и выполняет роль основного ориентира для рекламодателей при проведении тендеров, оценке агентств и их экспертизы.

Подсчеты доходов каждого агентства осуществляются по данным измерителей Mediascope и Digital Budget. В основе лежат сведения о размещении рекламодателей на ТВ (федеральное, региональное и кабельное, а также спонсорская реклама), в интернете (баннерная реклама, OLV, соцсети, поиск), на радио, в наружной рекламе и в печатной прессе.

Рейтинг АКАР/Sostav рассчитывается по методологии, которая разработана экспертами рекламного рынка. Авторитетность рейтинга обусловлена участием в его создании специалистов основных рекламных групп и ведущих медийных агентств России, а также предоставленной агентствами информацией по своей клиентской базе. Методология рейтинга прозрачна — агентствам дается возможность самостоятельно пересчитать свои данные.

В рейтинге медиаагентсв за 2024 год собрана информация о 101 агентстве. Их совокупный оборот в прошлом году по объему медиазакупок в 2023 году составил 483,8 млрд рублей без НДС. В тройке лидеров — Mera (by Okkam) (41 670 млн рублей), Media Instinct (40 545 млн рублей) и СберМаркетинг (40 000 млн рублей). В рейтинге медиахолдингов первые строчки заняли OMD OM Group (112 752 млн рублей), Okkam (105 867 млн рублей) и « АДВ Игроник» (64 304 млн рублей).

К участию допускаются медиаагентства, работающие на рынке России и оказывающие услуги по размещению рекламы в качестве основной деятельности. Требования для участников:

  • обладание уникальным названием и логотипом;
  • осуществление услуг или участие в тендерах по медиаразмещению от своего имени в течение отчетного года;
  • присутствие в информационном пространстве медиарынка, а именно: публикации или упоминания в СМИ, участие в номинациях и в индустриальных мероприятиях, присутствие в электронном пространстве (социальные сети, официальный сайт);
  • Членство агентств в АКАР автоматически дает право на участие в рейтинге.

Если ваше агентство соответствует указанным требованиям, присылайте заявки на [email protected] до 17 января 2025 года. К заявке необходимо приложить логотип, ссылки на тендеры, статьи и сайт.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.