Sostav и АКАР открывают прием заявок на рейтинг медиаагентств и холдингов 2025

Принять участие в рейтинге российских медиаагентств и холдингов Sostav и Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) можно в соответствии с требованиями регламента. Рейтинг отражает годовые обороты агентств и формируется по оценке биллингов за 2024 год и выполняет роль основного ориентира для рекламодателей при проведении тендеров, оценке агентств и их экспертизы.

Подсчеты доходов каждого агентства осуществляются по данным измерителей Mediascope и Digital Budget. В основе лежат сведения о размещении рекламодателей на ТВ (федеральное, региональное и кабельное, а также спонсорская реклама), в интернете (баннерная реклама, OLV, соцсети, поиск), на радио, в наружной рекламе и в печатной прессе.

Рейтинг АКАР/Sostav рассчитывается по методологии, которая разработана экспертами рекламного рынка. Авторитетность рейтинга обусловлена участием в его создании специалистов основных рекламных групп и ведущих медийных агентств России, а также предоставленной агентствами информацией по своей клиентской базе. Методология рейтинга прозрачна — агентствам дается возможность самостоятельно пересчитать свои данные.

В рейтинге медиаагентсв за 2024 год собрана информация о 101 агентстве. Их совокупный оборот в прошлом году по объему медиазакупок в 2023 году составил 483,8 млрд рублей без НДС. В тройке лидеров — Mera (by Okkam) (41 670 млн рублей), Media Instinct (40 545 млн рублей) и СберМаркетинг (40 000 млн рублей). В рейтинге медиахолдингов первые строчки заняли OMD OM Group (112 752 млн рублей), Okkam (105 867 млн рублей) и « АДВ Игроник» (64 304 млн рублей).

К участию допускаются медиаагентства, работающие на рынке России и оказывающие услуги по размещению рекламы в качестве основной деятельности. Требования для участников:

обладание уникальным названием и логотипом;

осуществление услуг или участие в тендерах по медиаразмещению от своего имени в течение отчетного года;

присутствие в информационном пространстве медиарынка, а именно: публикации или упоминания в СМИ, участие в номинациях и в индустриальных мероприятиях, присутствие в электронном пространстве (социальные сети, официальный сайт);

Членство агентств в АКАР автоматически дает право на участие в рейтинге.

Если ваше агентство соответствует указанным требованиям, присылайте заявки на [email protected] до 17 января 2025 года. К заявке необходимо приложить логотип, ссылки на тендеры, статьи и сайт.