Поезд-музей отправился в путь, чтобы доказать: в будущее возьмут всех

В августе 2025 года на Арбатско-Покровскую линию московского метро вышел «Состав будущего» — тематический поезд, созданный Like Group вместе с СИБУРом. На первый взгляд это просто поезд, брендированный под промышленную кампанию. На деле — целый музей под землей, в котором история развития полимеров разворачивается прямо по ходу движения: от первых изобретений прошлого века до технологий завтрашнего дня. О том, как создавался этот проект и зачем промышленной компании собственный поезд-музей, Sostav рассказала команда Like Group .

Цель

Целью проекта было показать широкой аудитории, что полимеры были с нами всегда, начиная с XX века, даже, если мы этого не замечали, что за полимерами стоят как социокультурные изменения, новые тренды, так и рост комфорта и безопасности в ежедневном быту.

Вместе с тем проект должен был не просто рассказать о технологической мощи СИБУРа, но и сформировать новое восприятие полимеров: не как одноразового пластика, а как материала будущего — науки, медицины, инженерии и инноваций.

Задачи

Для достижения этой цели, нам предстояло:

найти охватный формат коммуникации, который ежедневно встречается аудитории и при этом позволяет разворачивать сложную историю;

рассказать о значении полимеров наглядно и эмоционально, через знакомые предметы и реальные примеры;

показать эволюцию отрасли на протяжении целого века и обозначить ее потенциал в будущем;

укрепить бренд работодателя и популяризировать профессии науки, инженерии и нефтехимии среди широкой общественности.

Решение

Чтобы решить эти задачи, СИБУР сделал ставку на самый повседневный и массовый формат коммуникации — поезд метро. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются более 800 000 человек. Это не просто контактная точка — это городское пространство, в котором у нас есть несколько минут, чтобы рассказать полноценную историю.

Евгений Салистый, Креативный директор Like Group: Популяризация химии и ключевых профессий отрасли в России — от такой задачи появляются профессиональные мурашки. Многосоставной проект, на котором погружаешься в параллельную реальность. Личные амбиции сменяются гражданской гордостью за то, что делают наши ученые, инженеры и даже химики-школьники. И в рамках данного кейса нужно было найти способы рассказать об их достижениях понятным языком в правильных каналах. Никаких «что было у конкурентов» и «предыдущие кампании». Мы работаем с будущим химической, полимерной промышленности и, благодаря открытому и смелому подходу СИБУРа, не просто строим имидж, а закладываем фундамент на многие годы.

Так появился «Состав будущего» — поезд из пяти вагонов, каждый из которых стал отдельной эпохой развития нефтехимической отрасли и ее влияния на жизнь страны.

Первый вагон погружает пассажиров в 1920-е — время, когда полимеры только входили в обиход. Второй переносит в 1990-е и 2000-е — эпоху технологического роста и новых материалов. Третий рассказывает о 2010-х, когда полимеры стали основой цифрового прогресса. Четвертый показывает сегодняшний день и то, как использование синтетических материалов в ключевых отраслях экономики позволяет решать задачи по импортозамещению и технологическому суверенитету. А пятый отправляет в будущее — мир, где полимеры станут настоящим бионическим партнером человека: от собственных мини-фабрик по 3д-печати из полимеров в каждом доме до полимеров с памятью формы, способных «залечивать» трещины в зданиях и автомобилях.

Каждый вагон — это не просто оформление. Это история, разложенная по деталям: тексты, визуальные месседжи, «афиши эпох», инсталляции с реальными предметами, созданными из полимеров. Эти предметы, от первых бытовых приборов до привычных сегодня вещей, демонстрируют главное: 8 из 10 предметов вокруг нас сделаны из полимеров. Именно это знание мы хотели донести максимально наглядно и прямо.

Проект стартовал 8 августа с закрытого пресс-показа и премьеры фильма «Сценарная комната» с Константином Хабенским, Сергеем Минаевым и Юлией Пересильд. Уже в первый день «Состав будущего» стал не просто брендинговым проектом, а полноценным образовательным опытом.

Наталья Томашевская, менеджер по внешним коммуникациям, СИБУР: Юбилейный поезд СИБУРа выступил не только масштабным просветительским проектом, но и показал эффективность нестандартных коммуникационных решений в традиционно B2B-сегменте. Проект продемонстрировал, что коммуникации в промышленной компании могут быть столь же масштабными, как и сама отрасль. При этом смысловые акценты выходят далеко за рамки привычных B2C-кампаний, ведь наша задача — продемонстрировать не продукт, а гордость за отрасль, рабочие и инженерные профессии, а также отечественные технологии, за которыми стоит будущее.

Результаты

Сегодня поезд продолжает курсировать по синей ветке, превращая обычную поездку в метро в путешествие сквозь время. Проект получил широкий резонанс в СМИ и стал заметным примером того, как бренд может выйти за пределы привычной рекламы и рассказать о себе через пространство и опыт. Общий медиаохват кампании составил более 10 миллионов пользователей. Материалы, посвященные «Составу будущего», были опубликованы более чем в 25 ведущих СМИ, включая такие издания, как «Комсомольская правда», Timeout, РИАМО, «Газета Метро» и другие, а также в 15 тематических Telegram-каналах, охватывающих аудитории москвичей, урбанистов, креативных специалистов и широкой общественности. Такой масштабный охват позволил не только проинформировать миллионы людей о запуске тематического поезда, но и донести ключевой месседж о роли полимеров в прошлом, настоящем и будущем.

При создании «Состава будущего» нам было важно показать, что технологии рядом, на расстоянии вытянутой руки. И что в будущее возьмут всех.

Состав команды

СИБУР

Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг: Дмитрий Черников

Менеджмент, корпоративные коммуникации и брендинг: Наталья Томашевская

Главный эксперт, корпоративные коммуникации и брендинг: Кристина Меликова

Like Group

Креативный директор: Евгений Салистый

Директор по развитию бизнеса: Генрих Каграманян

Директор группы по работе с клиентами: Мария Чугунова

Руководитель ивент-направления: Полина Затонская

Аккаунт-менеджер: Мария Васенина

Арт-директор: Надежда Черкасова

Дизайнер: Евгений Данилов

Младший копирайтер: Мария Удалова