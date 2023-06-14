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14.06.2023 в 13:55

Телеканал «Солнце» займётся производством собственного контента

Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Рубен Оганесян

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Телеканал «Солнце» займётся производством собственного контента, заявил генеральный продюсер телеканала, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации МЕДИА1 Рубен Оганесян на сессии «Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание», организованной «Газпром-медиа Холдингом», в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ).

По словам Оганесяна, такой шаг компания предпринимает «в целях перехода на следующий этап развития». При этом топ-менеджер подчеркнул, что первые результаты зритель сможет увидеть осенью, однако деталей он не раскрыл.

Канал «Солнце» запустили шесть месяцев назад, но за это время, по словам Оганесяна, он занял долю 1,54 п.п. среди всех телеканалов в 2023 году.

Группа компаний «Медиа1» объявила о запуске семейного телеканала «Солнце», который заменил Disney на территории РФ, в декабре 2022 года. Для этого группа заключила партнёрство с компанией «Меркурий Контент».

Рубен Оганесян Солнце
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