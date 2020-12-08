Рекламный холдинг Dentsu сократит 12,5% рабочих мест по всему миру

Dentsu Group объявила о глобальной реструктуризации рекламно-маркетинговой организации компании. В связи с этим будут ликвидированы 12,5% рабочих мест в Dentsu International, сообщает AdWeek со ссылкой на заявку компании на Токийской фондовой бирже. По оценке издания, сокращения коснутся около 6 тыс. сотрудников.

В ближайшие два года холдинг консолидирует 160 брендов по всему миру в шесть глобальных отделов. Реструктуризация, которая изначально происходила на крупнейших рынках Dentsu, повлияла на все регионы. Предполагаемые сокращения распределят по офисам во всем мире, причем в разных регионах будет уволено разное число сотрудников.

Трансформация поможет предоставлять клиентам более простые и эффективные решения, отмечают в компании. «Мы считаем, что интеграция нашего бизнеса вокруг потребителя — это самое большое преимущество, которое мы можем дать нашим клиентам, и самое большое конкурентное преимущество, которое мы можем дать самим себе», — говорится в заявлении Dentsu.

«Мы сделаем это, ускорив процесс трансформации, который мы начали в прошлом году, чтобы еще больше упростить нашу работу, обеспечив еще большую гибкость благодаря консолидированному портфелю из шести ведущих мировых брендов с приоритетными инвестициями и ресурсами в условиях высокого клиентского спроса и роста», — считают в холдинге.

Указанные изменения не коснутся Dentsu Russia, сообщили Sostav в российском офисе компании. Агентства iProspect и Vizeum в России продолжат работать в штатном режиме. Сокращение рабочих мест также не планируется.

О планах реструктуризации Dentsu заявила в отчете компании за третий квартал 2020 года. Тогда выручка рекламного холдинга сократилась на 12,9%, до $2,06 млрд, всего за девять месяцев она упала на 9,4% и составила $6,4 млрд.