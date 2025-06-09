Сокращение занятости на рекламном рынке США продолжается шестой месяц подряд

В мае численность работников в сфере рекламы, PR и маркетинга в США сократилась на 2,1 тыс. Общий уровень занятости в индустрии достиг самого низкого значения за три года. Для сравнения: в апреле потери персонала составляли около 900 рабочих мест, в марте — порядка 600. Общее падение численности сотрудников за полгода сигнализирует о переоценке расходов на маркетинг крупными брендами и агентствами, сообщает Ad Age.

При этом в США было создано 139 тыс. новых рабочих мест. Как пишет издание, такое расхождение говорит о «структурных и циклических трудностях» в рекламной индустрии, несмотря на стабильный уровень безработицы в стране — 4,2 %.

Рекламный рынок остается единственным среди крупных секторов экономики США, где наблюдается устойчивое сокращение занятости. В то время как в сферах здравоохранения, гостинично-ресторанного бизнеса и соцуслуг продолжается наем новых сотрудников, рекламные агентства идут по пути оптимизации.

По мнению аналитиков, опрошенных Ad Age, на ситуацию влияют сразу несколько факторов: снижение рекламных бюджетов в условиях экономической неопределенности, активное внедрение автоматизации, а также сдвиги, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Изменения снижают спрос на традиционные форматы и способствуют консолидации агентств, что, в свою очередь, ведет к сокращению дублирующих функций.