Huawei без Android: сохранит ли бренд свои позиции на российском рынке

Обострения в торговой войне между США и Китаем сменяются затишьями, события мелькают с калейдоскопической быстротой. Вряд ли у кого-то еще есть сомнения в том, что так или иначе все это затронет и российский рынок. Но вот в том, следует ли занять выжидательную тактику или настало время принимать стратегические решения, сомнения есть.

Очередная острая фаза началась около недели назад, когда компания Google, выполняя решение правительства США, официально запретила китайскому IT-гиганту Huawei использование ОС Android. Официальная мотивация до боли знакома: угроза национальной безопасности, возможность утечки данных и т. п. Следствием запрета станет прекращение обновлений операционки, что создает возможность появления уязвимостей. Кроме того, владельцы смартфонов утратят доступ к таким популярным приложениям, как Google Play, Google Maps, Gmail и множеству других, написанных «под андроид». В результате, пользователям придется выбирать между плохим, очень плохим и еще худшим. Насколько реалистичен этот сюжет?

По данным пресс-службы объединённой компании Связной | Евросеть, в 2018 году в России было продано смартфонов на сумму 469 млрд руб. Общее число проданных устройств, по данным GfK Rus, составило 32 млн штук. Исследователи подсчитали, что уровень проникновения смартфонов составил 82%, а всего на руках у населения находится 86 млн устройств. Для сравнения: как подсчитали в research&trends, всего три года назад число устройств было вдвое меньше, а объем продаж составлял около 24 млн штук. Сопоставление этих данных показывает, что на рынке смартфонов появляется много новых пользователей, а «время жизни» одного устройства (реплейсмент) увеличилось с 1,8 лет в 2015 году до 2,7 лет в 2018.

Российский рынок смартфонов, TOP-5 брендов, 2018 г., доли, %

На этом весьма удачно сыграла компания Huawei, запустив бренд Honor специально для молодежной аудитории. Данные продаж первого квартала 2019 года не оставляют сомнений в его успешности, так что китайской компании явно есть, что терять. Придется ли ей уходить с российского рынка?

Российский рынок смартфонов, TOP-5 брендов, Q1 2019 г., доли, %

«Компания Huawei — значимый игрок российского рынка смартфонов, — говорит Алексей Александров, консультант отдела промышеленных товаров GfK Rus. — Так что события вокруг китайской компании с большой вероятностью окажут влияние на российский рынок. Однако, пока еще нет четких решений от двух сторон: США и Китая, поэтому прогнозировать возможное развитие событий очень трудно».

Пока Huawei сделала свой ход. По сообщению пресс-службы Связной | Евросеть, вендор официально заявил, что «продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке. Поэтому те, кто уже успел купить устройства китайского производителя или собирается сделать это в ближайшее время — смогут пользоваться ими в обычном режиме».

Это стало следствием того, что министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию на закупку американского оборудования, необходимого для обеспечения возможности пользователям смартфонов возможность получать обновления. Правда, лицензия действует только до 19 августа. А как быть с теми, кто еще только планирует купить новый смартфон? Повлияют ли эти события на их выбор?

«Покупатели «голосуют» за бренд своими деньгами, учитывая и цену, и его продуктовые свойства. Ухудшение характеристик продукта (а невозможность обновления ОС — явное ухудшение) очевидно повлечет определенные последствия в виде снижения спроса и покупателям на самом деле все равно, из-за чего это произошло, — рассуждает Андрей Иванов, исполнительный директор SocialCraft — уменьшится ли доля рынка брендов Huawei покажет анализ рынка в конце года, но я думаю, что для таких брендов, как Redmi, это хорошая возможность поднять продажи». Менять бренд-коммуникацию самому Huawei я не вижу необходимости, я бы сохранял ее на более эмоциональной (и менее продуктовой) ноте, пока в политических кругах Китая не будут приняты финальные решения. Далее, в худшем случае надо будет изменять продукт, а не коммуникации".

Проще говоря, не надо дергаться. «Сегодня ещё рано говорить о том, что будет происходить. Кажется, что должен будет найтись компромиссный вариант, позволяющий использовать Android на устройствах Huawei», — полагает Александр Малис, CEO объединённой компании Связной | Евросеть. Думается, что до окончания действия временной лицензии, т.е. 19 августа, произойдет еще немало событий.