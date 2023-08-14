Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок

Снуп Догг призвал почувствовать себя сногсшибательным с новыми кроссовками Skechers. Совместно с рэпером бренд разработал новую коллекцию обуви. Дизайн отражает видение Снупа, и сочетает в себе стиль и удобство на все случаи жизни.



В новой рекламной кампании артист в своей уникальной манере зачитал рэп, посвященный бренду, стилю и комфорту.

Оформить заказ можно на официальном сайте компании. Стоимость одной пары обуви варьируется от 75 до 125$.

Снуп Догг: Команда Skechers задействовала мои идеи и видение, и вместе мы создали эту коллекцию для всех слоев общества. С этой обувью вы будете чувствовать себя комфортно, куда бы вы ни пошли. С костюмом на свадьбе или на прогулке с шортами — в любом случае вы будете выглядеть великолепно, потому что эта обувь подходит всем.

Майкл Гринберг, президент Skechers: Мы уже работали со Снупом над совместной коллекцией до того, как в начале этого года он снял невероятную рекламу Skechers x Snoop Dogg Super Bowl. Снуп объединил свой взгляд на стиль и непринужденную чувствительность с фирменным комфортом Skechers, что привело к сотрудничеству и партнерству.

Skechers приступили к сотрудничеству со Снуп Доггом еще в феврале этого года. К Super Bawl-2023 они сняли 30-секудный ролик All Walks of Life. Он демонстрирует, как Skechers вписывается в каждую часть жизни Снуп Догга: начиная от верховой езды и заканчивая визитом рэпера в Белый дом.