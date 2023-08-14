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18+
14.08.2023 в 13:41

Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок

Стоимость пары обуви — от 75 до 125$

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Снуп Догг призвал почувствовать себя сногсшибательным с новыми кроссовками Skechers. Совместно с рэпером бренд разработал новую коллекцию обуви. Дизайн отражает видение Снупа, и сочетает в себе стиль и удобство на все случаи жизни.

В новой рекламной кампании артист в своей уникальной манере зачитал рэп, посвященный бренду, стилю и комфорту.

Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок Cовместно со Снуп Доггом Skechers выпустили новую серию кроссовок

Оформить заказ можно на официальном сайте компании. Стоимость одной пары обуви варьируется от 75 до 125$.

Снуп Догг:

Команда Skechers задействовала мои идеи и видение, и вместе мы создали эту коллекцию для всех слоев общества. С этой обувью вы будете чувствовать себя комфортно, куда бы вы ни пошли. С костюмом на свадьбе или на прогулке с шортами — в любом случае вы будете выглядеть великолепно, потому что эта обувь подходит всем.

Майкл Гринберг, президент Skechers:

Мы уже работали со Снупом над совместной коллекцией до того, как в начале этого года он снял невероятную рекламу Skechers x Snoop Dogg Super Bowl. Снуп объединил свой взгляд на стиль и непринужденную чувствительность с фирменным комфортом Skechers, что привело к сотрудничеству и партнерству.

Skechers приступили к сотрудничеству со Снуп Доггом еще в феврале этого года. К Super Bawl-2023 они сняли 30-секудный ролик All Walks of Life. Он демонстрирует, как Skechers вписывается в каждую часть жизни Снуп Догга: начиная от верховой езды и заканчивая визитом рэпера в Белый дом.

Skechers Снуп Догг
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