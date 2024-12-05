Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.12.2024 в 10:45

Директор по маркетингу и программист вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

Сервис hh.ru назвал самые высокие зарплатные предложения декабря

Директор по маркетингу и программист С++ Senior попали в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий декабря в России. Его составляют специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты публикует ТАСС.

В декабре 2024 года на hh.ru представлено свыше 14 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 350 тыс. руб. Из них около 3 тыс. позиций открыты в сфере строительства и недвижимости, более 1 тыс. — в информационных технологиях и столько же в компаниях, которые предоставляют услуги для бизнеса.

В топ-3 по числу открытых вакансий вошли Москва (более 5 тыс. предложений), Краснодарский край (около 1,2 тыс.), Санкт-Петербург (свыше 1,1 тыс.). Самой высокооплачиваемой стала вакансия стоматолога-ортопеда для центра имплантации с зарплатой в 2 млн руб. до вычета налогов.

Также одной из самых высокооплачиваемых вакансий декабря названа позиция директора по маркетингу в компании «Банкрот консалт». Кандидату обещают зарплату до 800 тыс. руб. на руки. Среди обязанностей — выстраивание маркетинговой стратегии и аналитики каналов диджитал-маркетинга, запуск и масштабирование новых диджитал-каналов, закупка рекламы у блогеров, масштабирование SERM.

Кроме того, компания SHiFT ищет руководителя группы разработки. На этой должности специалист может зарабатывать от 800 тыс. руб. Финтех-компании «Дубайт» требуется программист С++ Senior, зарплата варьируется от 400 тыс. до 700 тыс. руб. на руки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году зарплаты россиян в абсолютном значении могут вырасти на 15−20%. Повышение оплаты труда произойдет в соответствии с инфляцией.

Директор по маркетингу СМО
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.