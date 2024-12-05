Директор по маркетингу и программист вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

Директор по маркетингу и программист С++ Senior попали в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий декабря в России. Его составляют специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты публикует ТАСС.

В декабре 2024 года на hh.ru представлено свыше 14 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 350 тыс. руб. Из них около 3 тыс. позиций открыты в сфере строительства и недвижимости, более 1 тыс. — в информационных технологиях и столько же в компаниях, которые предоставляют услуги для бизнеса.

В топ-3 по числу открытых вакансий вошли Москва (более 5 тыс. предложений), Краснодарский край (около 1,2 тыс.), Санкт-Петербург (свыше 1,1 тыс.). Самой высокооплачиваемой стала вакансия стоматолога-ортопеда для центра имплантации с зарплатой в 2 млн руб. до вычета налогов.

Также одной из самых высокооплачиваемых вакансий декабря названа позиция директора по маркетингу в компании «Банкрот консалт». Кандидату обещают зарплату до 800 тыс. руб. на руки. Среди обязанностей — выстраивание маркетинговой стратегии и аналитики каналов диджитал-маркетинга, запуск и масштабирование новых диджитал-каналов, закупка рекламы у блогеров, масштабирование SERM.

Кроме того, компания SHiFT ищет руководителя группы разработки. На этой должности специалист может зарабатывать от 800 тыс. руб. Финтех-компании «Дубайт» требуется программист С++ Senior, зарплата варьируется от 400 тыс. до 700 тыс. руб. на руки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году зарплаты россиян в абсолютном значении могут вырасти на 15−20%. Повышение оплаты труда произойдет в соответствии с инфляцией.