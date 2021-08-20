Smetana перевела деньги с продажи мерча фонду «Подарок ангелу» по проекту «Доброшрифт»

Агентство Smetana перечислило в благотворительный фонд «Подарок ангелу» всю прибыль с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за 10 месяцев. Сумма составила около 2,35 млн рублей за 3242 позиции: худи, футболки, шопперы и попсокеты. Креативный директор агентства Андрей Бузина написал об этом на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в агентстве готовы к любым проверкам и внешним аудитам, чтобы доказать, что вся прибыль с реализованного мерча — это 20,8% от стоимости, была направлена в фонд. Оставшиеся 79,2% составляют стоимость закупки и упаковки изделий, расходы на доставку, комиссию оператора, принимающего онлайн-оплаты, налог и непосредственно расходы интернет-магазина. Он добавил, что агентство не зарабатывает на мерче и свой сервис в цену не включало.

Гендиректор фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова подтвердила получение средств, что «стало возможным благодаря общественному резонансу». Но сумма отличается от той, которую фонд должен был получить, исходя из договоренностей со Smetana. По подсчетам Приказчиковой, от суммы 4,2 тыс. руб. с единицы товара в фонд должно было поступить 1,4 тыс. руб., но с условием увеличения цены эта цифра должна была вырасти. Переведенные Бузиной средства составляют лишь 20% от суммы продаж. Фонд не видел сопроводительные по кампании документы, а также недополучил 900 тыс. руб. — на эту сумму агентство сделало скидку коммерческим партнерам.

Бузина выразил надежду, что представители фонда пойдут на переговоры с агентством, чтобы вместе сверить все цифры с помощью независимого аудитора и убедиться в правильности и прозрачности расчета.

Конфликт между фондом «Подарок ангелу» и агентством Smetana разгорелся из-за невыплаченных за продажу мерча средств. Приказчикова пояснила Sostav, что фонд не получил собранные за 2020 и 2021 год деньги от агентства, которые планировалось направить на поддержку подопечных и программы фонда. Андрей Бузина утверждал, что причина невыплаты средств заключается в том, что «процесс подписания документов для оплаты завис именно на стороне фонда». Smetana ждала его подтверждения о согласии с цифрами и подписания договора пожертвования.

У партнеров также возникли разногласия по бренду «Доброшрифт» — Бузина в одностороннем порядке зарегистрировал товарный знак, что, по заявлению Приказчиковой, необходимо было согласовать. Креативный директор Smetana в ответ отметил, что фонд был в курсе планов о регистрации товарного знака.

Проект «Доброшрифт» был запущен в 2019 году агентством Smetana и «Росбанком» при поддержке фонда «Подарок ангелу», занимающегося системной реабилитацией детей с ДЦП. В его основе лежит шрифт из 33 букв кириллицы, написанных от руки детьми с ДЦП. За два года работы в проекте приняло участие более 400 компаний, а общий охват превысил 30 млн человек.