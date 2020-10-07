Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+25
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.10.2020 в 18:40

Более 400 компаний поддержали акцию «Доброшрифт»-2020

Шрифт основан на прописях детей с ДЦП

7 октября, во Всемирный день ДЦП, российские компании присоединились к акции «Доброшрифт», рассказали Sostav в пресс-службе проекта. Компании, желающие поддержать акцию, установили шрифт на своих сайтах, вывесках и логотипах.

«Доброшрифт» основан на прописях детей с ДЦП. В этом году «Студия Артемия Лебедева» доработала его, теперь внешний вид букв автоматически изменяется с учетом их расположения и имитирует хаотичность письма.

Проект запустили в прошлом году, в этом году к нему присоединились около четрехсот компаний. «Яндекс» полностью обновил заглавную страницу, а на сервисе Яндекс.Эфир состоялась премьера музыкального манифеста проекта в исполнении Левана Горозии.

Телеканал «Пятница» на один день сменил оформление эфира. Торговая сеть «Перекресток» оформила «Доброшрифтом» вывески пяти магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Распространитель лотерей «Спортлото» изменил шрифт на моментальных лотерейных билетах. «Росбанк» сменил вывеску на крыше банка.

Проект «Доброшрифт» основан агентством SMETANA и «Росбанком» в 2019 году при поддержке фонда «Подарок Ангелу», занимающегося системной реабилитацией детей с ДЦП. В прошлом году акция охватила 30 млн человек по всей стране. Для фонда «Подарок Ангелу» удалось собрать 16 млн рублей, которые пошли на помощь детям и их семьям.

Доброшрифт
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.