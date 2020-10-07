Более 400 компаний поддержали акцию «Доброшрифт»-2020

7 октября, во Всемирный день ДЦП, российские компании присоединились к акции «Доброшрифт», рассказали Sostav в пресс-службе проекта. Компании, желающие поддержать акцию, установили шрифт на своих сайтах, вывесках и логотипах.

«Доброшрифт» основан на прописях детей с ДЦП. В этом году «Студия Артемия Лебедева» доработала его, теперь внешний вид букв автоматически изменяется с учетом их расположения и имитирует хаотичность письма.

Проект запустили в прошлом году, в этом году к нему присоединились около четрехсот компаний. «Яндекс» полностью обновил заглавную страницу, а на сервисе Яндекс.Эфир состоялась премьера музыкального манифеста проекта в исполнении Левана Горозии.

Телеканал «Пятница» на один день сменил оформление эфира. Торговая сеть «Перекресток» оформила «Доброшрифтом» вывески пяти магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Распространитель лотерей «Спортлото» изменил шрифт на моментальных лотерейных билетах. «Росбанк» сменил вывеску на крыше банка.

Проект «Доброшрифт» основан агентством SMETANA и «Росбанком» в 2019 году при поддержке фонда «Подарок Ангелу», занимающегося системной реабилитацией детей с ДЦП. В прошлом году акция охватила 30 млн человек по всей стране. Для фонда «Подарок Ангелу» удалось собрать 16 млн рублей, которые пошли на помощь детям и их семьям.