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16.10.2019 в 12:50

«Будем честны»: SmartHeart разработало рекламную кампанию для ЖК «Серебряный фонтан»

Ключевой месседж коммуникации — честность

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Искусственная луна, пища, интеллект и даже искусственная ДНК — это не тизер к новому фантастическому фильму. Это продукты и проекты, которые активно развиваются и интегрируются во все мире. Люди ищут аналоги всему, что представляет для них ценность.

В Китае есть туристический город Губэй, где каждый дом возведен не более чем 5 лет назад, но при этом их внешний облик соответствует постройкам древности. И таких городов в Китае сотни, где искусственно воссозданные культурно-исторические ценности становятся «аттракционом» для путешественников. С появлением такого большого количества фейков многие жаждут прикоснуться к истинной природе аутентичности.

Эта идея и была заложена в основу рекламной кампании, которую команда SmartHeart разработала для нового ЖК «Серебряный фонтан» от компании группы «Эталон». Жилой комплекс бизнес-класса строится в историческом Алексеевском районе Москвы. Комплекс будет возведен в стенах памятника архитектуры XIX века, а центром всей композиции станет отреставрированный старинный фонтан, установленный посреди вековой липовой аллеи.

Первым шагом в создании рекламной концепции для этого аутентичного жилого комплекса было определение ключевого инсайта: фейк — это бич современности. И сегодня люди готовы платить много для того, чтобы получить, увидеть или прикоснуться к чему-то действительно настоящему.

Имитация архитектуры может повторять стиль, но она не передаёт дух настоящих шедевров старой Москвы, таких как Алексеевская водоподъёмная станция, фонтан Уоллеса, вековая липовая аллея. Эта идея стала ключевой в разработке рекламного флайта — «В мире, где столько неправды и подделок, у вас есть возможность окружить себя чем-то настоящим, чем-то, что можно найти только в ЖК «Серебряный Фонтан»».

Честность стала ключевой ценностью визуальной коммуникации, что подтверждается слоганами проекта — «Будем честны: это культурное наследие в Москве».

Оставаясь на территории честности, стилистика бренда отсылает к оформлению музейных территорий: выразительная акцидентная типографика и чистая вёрстка, не перегруженная визуальными образами.

Станислав Окрух, креативный директор и партнер коммуникационного агентства SmartHeart:

Рекламная кампания для ЖК «Серебряный фонтан» — очередной знаковый проект для команды SmartHeart. На мой субъективный взгляд, он отлично вписался в городскую среду и выполняет поставленные задачи. Чисто, честно, системно.

SmartHeart ЖК «Серебряный фонтан»
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