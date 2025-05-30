«Слушай сюда!»: аудиомаркетинг новой эпохи

На фоне повсеместного доминирования визуального контента аудиоформаты продолжают развиваться — и предлагают бизнесу уникальные возможности. Радио, подкасты и голосовые платформы позволяют выстраивать контакт с аудиторией там, где визуальная реклама не работает: в дороге, на тренировке, дома через умную колонку. Как бизнес может использовать потенциал аудиорекламы, разбирался редактор Sostav, Никита Макаров.

По данным Mediascope, радио в России ежедневно слушают более 32 млн человек, а ежемесячный охват превышает 54 миллиона. Подкасты регулярно включают 34% городского населения. Эти цифры показывают: аудиоформаты по-прежнему остаются частью повседневной медийной практики, особенно среди взрослой и экономически активной аудитории.

Главное преимущество аудиорекламы — длительный, ненавязчивый контакт с вовлеченным слушателем. В отличие от видео или баннеров, аудиосообщения не требуют внимания к экрану, но формируют запоминающееся присутствие бренда. Особенно это проявляется в подкастах, где уровень дослушивания может достигать 80% — при длительности эпизодов 30−60 минут.

В этой статье рассмотрим, как бизнес может использовать потенциал аудиорекламы — от выбора формата и площадки до оценки эффективности кампаний. Рынок находится в стадии активного роста и технологического обновления, и сегодня именно то время, когда аудио может стать не вспомогательным каналом, а одним из ключевых инструментов маркетинговой стратегии.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ РЕКЛАМА»: Аудиореклама последние несколько лет показывает высокую динамику роста, потенциал данного сегмента на ближайшие 2−3 года определенно есть. В 2024 году, по данным АКАР, объем рынка аудиорекламы достиг значения 24,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем средний показатель за 10 лет.

Сергей Панкин, руководитель отдела медиазакупок «СберМаркетинга»: Рынок аудиорекламы в России остается стабильным и востребованным, несмотря на общее перераспределение внимания в сторону визуальных форматов. Отчасти это связано с устойчивыми поведенческими привычками: радио и аудиоконтент остаются частью повседневной рутины. При этом наблюдается сдвиг в сторону более взрослой аудитории, молодежь же потребляет традиционное радио в меньшей степени. Однако именно на нее работают диджитальные аудиоформаты — подкасты, аудиостриминг, голосовые платформы, — которые демонстрируют сдержанный, но стабильный рост.

Почему аудиоформаты важны для брендов уже сегодня

Несмотря на доминирование видеоконтента, аудиореклама уверенно занимает собственную нишу в медиамиксе. Более того — она решает задачи, с которыми другие каналы справляются хуже или вовсе не справляются.

Контакт без экрана: проникновение в повседневность

Аудио сопровождает человека там, где экран недоступен: за рулем, в спортзале, дома с умной колонкой. Это редкий формат, позволяющий выстраивать контакт без конкуренции с десятками других визуальных стимулов. Слушатель не смотрит — он вслушивается. А это уже другой уровень внимания.

Высокий уровень доверия и вовлеченности

Подкасты — один из немногих форматов, где аудитория дослушивает эпизоды до конца (вплоть до 80% по оценкам рынка) и сохраняет лояльность к голосу ведущего. Реклама, встроенная нативно, воспринимается как рекомендация от знакомого. Радио — особенно в регионах — по-прежнему ассоциируется с привычкой и авторитетом. Здесь нет «прокруток» или «пропусков», а значит, рекламное сообщение имеет шанс быть услышанным по-настоящему.

Низкая медийная загруженность и меньше шумов

В отличие от перегретых визуальных каналов, в аудиосреде конкуренция за внимание ниже. Это делает аудиорекламу более заметной. Особенно это актуально для брендов, которым важно строить узнаваемость без постоянного участия в аукционах охвата.

Новая экономика внимания: меньше охвата, больше качества

Аудиоформаты не предлагают миллионы быстрых просмотров. Они предлагают другое: устойчивый контакт. Там, где видео строит охват, аудио строит отношения. А в условиях растущих расходов на диджитал и медиаинфляции, бренды все чаще ищут форматы, которые дают не просто видимость, а результат.

Устойчивый рост аудитории

По данным Mediascope, более 34% городского населения России слушают подкасты, 38% — радио онлайн. Аудитория умных колонок, аудиостриминга и голосовых ассистентов продолжает расти. Это рынок с высоким качеством контакта и огромным апсайдом.

Михаил Юрченко, главный редактор подкаста о поп-культуре «Попконтекст»: Пока многие бренды кричат в TikTok, умные бренды шепчут в ухо. Да, видео правит бал. Но как и на любой шумной вечеринке — тот, кто умеет говорить тише, но ближе, часто оказывается самым запоминающимся. Подкасты и радио — это как разговор за кулисами. Без вспышек, но с доверием. Без монтажа, но с личным контактом. Аудио попадает туда, куда не дотягиваются алгоритмы — в пространство между мыслью и действием. Когда человек слушает подкаст — он не залипает, он живет. Он ведет машину, идет по улице, заваривает кофе. Это момент, когда бренд становится не навязчивым спонсором, а соавтором его дня. Почти другом.

Сергей Панкин, руководитель отдела медиазакупок «СберМаркетинга»: Аудио позволяет установить контакт с аудиторией в тех ситуациях, когда визуальные форматы недоступны — в дороге, на тренировке или дома через умную колонку. Это формат, который не требует переключения внимания, но при этом дает возможность быть услышанным. Такой способ взаимодействия воспринимается спокойнее и органичнее, чем активное визуальное воздействие.

Какие форматы аудиорекламы работают — и почему

Форматов в аудиорекламе не так много, но именно это делает рынок более прозрачным для тестов и быстрого получения результата. Главное — правильно соотнести формат с задачами бренда и типом аудитории. Вот ключевые решения, которые уже доказали эффективность на практике:

Нативная интеграция: доверие и внимание в одном флаконе

Нативность — флагман аудиорекламы. Это формат, в котором рекламное сообщение органично вплетено в эпизод подкаста и озвучено самим ведущим. Почему это работает:

Ведущий — фигура доверия. Аудитория воспринимает его слова как личную рекомендацию.

Интонация «от человека к человеку» — важный фактор восприятия.

Интеграция не выбивается из общего тона, не раздражает, не прерывает.

Подходит для брендов, работающих на вовлечение, формирование имиджа, запуск сложных или нишевых продуктов, HR-коммуникаций и экспертного позиционирования.

Прямая реклама: моментальный охват

Традиционные аудиоролики в эфире радио или аудиостримингов — быстрый способ получить охват. Особенно эффективны:

при краткосрочных акциях и спецпредложениях;

для FMCG, e-commerce, авто и других категорий, где важна массовость и простота сообщения;

в связке с диджитал-охватом, как часть омниканальной стратегии.

Ключевой нюанс — креатив. Важно сразу привлечь внимание, избегая штампов и “радиоперегруза”.

Брендированные подкасты и спонсорские проекты: владение контентом

Формат, в котором бренд становится соавтором контента. Это может быть:

отдельный подкаст, созданный под задачи бренда;

серия эпизодов внутри популярного шоу;

участие в разработке сценария с сохранением редакционной свободы.

Эффективен для B2B, образовательных проектов, тематических продуктов с длинным циклом принятия решения, задач HR-брендинга.

Динамическая аудиореклама и programmatic: автоматизация и точность

Рынок постепенно осваивает инструменты динамического размещения — когда реклама вставляется «на лету» с учетом:

геолокации;

времени суток;

интересов и поведения пользователя.

Такой подход обеспечивает более персонализированный опыт и повышает релевантность. Это особенно перспективно в мобильных экосистемах и стриминговых сервисах.

Аудио с companion-баннерами: реакция и измеримость

Интеграции в аудиоплатформах с кликабельным баннером — отличный способ собрать дополнительный трафик и отследить вовлечение. Здесь особенно важно:

лаконичный CTA;

визуальное соответствие голосовому посланию;

возможность запомнить бренд по одному контакту.

Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK: Слушатели обычно ценят нативность, короткий формат, подачу «от человека к человеку», а также креативность подачи сообщения. Среди негативных факторов, которые могут вызвать отторжение, можно выделить: агрессивный тон сообщения, громкость выше контента и повторяемость.

Алексей Ткачук, директор по развитию и сооснователь подкаст-платформы mave.digital, партнер SocialJet: Все зависит от целей. На мой взгляд, нативные интеграции, то есть где реклама строится через опыт подкастера и является частью эпизода, вот этот формат имеет огромный потенциал. Аудитория крайне лояльна к подкастерам, а вирусных охватов в аудио-контенте практически нет, поэтому большая часть прослушиваний приходится на самую вовлеченную и лояльную аудиторию.

Михаил Юрченко, главный редактор подкаста о поп-культуре «Попконтекст»: Самый эффективный формат сегодня — это нативная интеграция в подкастах, сделанная с умом, чувством и юмором. Почему? Интонация решает: когда ведущий, которому слушатель доверяет, говорит про продукт — это не реклама, это часть разговора. А если еще и в своей фирменной манере, с шуткой или личным опытом — все, у бренда +1 к доверию.

когда ведущий, которому слушатель доверяет, говорит про продукт — это не реклама, это часть разговора. А если еще и в своей фирменной манере, с шуткой или личным опытом — все, у бренда +1 к доверию. Контекст > охват. Нативка — это не стрельба дробью, а снайперский выстрел. Ты попадаешь в аудиторию, которая уже в теме. Меньше случайных ушей — больше реального интереса.

Нативка — это не стрельба дробью, а снайперский выстрел. Ты попадаешь в аудиторию, которая уже в теме. Меньше случайных ушей — больше реального интереса. Эффект «я сам это придумал». Лучшая реклама — та, после которой человек не чувствует, что ему что-то продали. Он просто идет и покупает, потому что «сам решил». Именно такой эффект создает хорошая интеграция — она будто бы незаметно кладет идею в карман.

Как измерять эффективность аудиокампаний

Аудиореклама больше не слепая зона. Современные метрики и технологии позволяют отслеживать не только охват, но и глубину контакта, вовлеченность и даже влияние на конверсии. Главное — понимать, какие инструменты использовать под конкретную задачу.

Completion Rate (CR): дослушиваемость как показатель вовлечения

Это основной параметр в подкастах и стриминговых платформах: сколько пользователей дослушали сообщение до конца. Он напрямую отражает уровень внимания и качества размещения.

В подкастах completion rate может достигать 70−80%.

В аудиостриминге — хороший показатель начинается от 50% и выше.

CR особенно важен для брендовых и обучающих кампаний, где нужно донести полное сообщение.

Охват и частота (GRP, Reach 3+): классика для радио

В эфирном радио внимание слушателя формируется после нескольких контактов. Поэтому ключевой KPI — Reach 3+: сколько людей услышали сообщение не менее трех раз. Это та частота, на которой сообщение начинает запоминаться.

Данные собираются по панельным исследованиям (Mediascope), в том числе по регионам и демографии.

Brand Lift и Recall Studies: узнаваемость, доверие, намерения

Исследования типа Brand Lift показывают, как кампания повлияла на ключевые показатели бренда:

уровень знания;

запоминаемость;

ассоциации с ценностями;

намерение к покупке.

Идеальный инструмент для кампаний на узнаваемость, HR-коммуникаций и контентных интеграций. Доступен как в кастомных исследованиях, так и через платформы (Spotify, YouTube, VK, Mediascope).

Engagement: действия после прослушивания

Хотя аудио — формат без экрана, это не значит, что он не вызывает реакцию. Среди метрик вовлечения:

переходы по ссылке в описании (особенно в подкастах);

использование промокодов;

рост поисковых запросов по бренду;

взаимодействие с companion-баннерами.

Важно учитывать, что большая часть реакций — отложенные. Особенно если промокод или ссылка сложные для запоминания.

Post-listening Conversions и ROAS: реальная отдача

Для кампаний, ориентированных на конкретное действие (покупка, регистрация, скачивание), используют связку:

аудио + UTM-метки;

QR-коды (в офлайн-рекламе);

отслеживание промокодов;

ретаргетинг через CRM и DSP.

Здесь критичен креатив: промокод должен быть простым на слух (“как слышится, так и пишется”), а призыв к действию — четким и реалистичным по таймингу.

Как выбрать подкаст или радиоплощадку для размещения

Правильно выбранная площадка — это уже половина успеха кампании. Особенно в аудиосреде, где рекламное сообщение воспринимается не на фоне, а в процессе активного прослушивания. Вот что важно учитывать.

Тематическая релевантность — это не пожелание, а необходимость

Контекст — ключевой фактор восприятия. Если вы продвигаете финансовый продукт — логичнее размещаться в подкасте о деньгах, карьере или технологиях, а не в шоу про кино. Чем выше совпадение тематики — тем выше доверие к интеграции.

В радио — актуален не только формат, но и позиция в эфирной сетке: время выхода, характер программы, ведущий.

Совпадение с целевой аудиторией

Важно оценивать не только тематику, но и аудиторию:

демография (возраст, пол);

поведенческие признаки (интересы, образ жизни);

география — особенно для радио и динамических аудиоформатов.

Аналитика по радио доступна через Mediascope. Для подкастов — mave.digital/ads, а также сервисы от SocialJet.

Проверка подачи: интонация, стиль, формат

Даже если подкаст формально совпадает по теме, важно оценить его стиль: диалоговый или нарративный, серьезный или легкий. А главное — личность ведущего. Именно она «несет» рекламу, особенно в формате нативки.

Если нет времени слушать десятки выпусков — как минимум, прослушайте 1−2 эпизода и запросите расшифровку с примерами прошлых интеграций.

Технические и дистрибуционные особенности

Подкасты — сильно фрагментированный формат. Один выпуск может одновременно выходить на 5−10 площадках: Spotify, «VK Музыка», «Яндекс Музыка», Castbox и другие. Учитывайте:

где размещается контент;

есть ли companion-баннеры;

поддерживаются ли кликабельные ссылки;

как измеряются охваты.

Репутация и история интеграций

Хороший подкаст может быть не только популярным, но и эффективным. Попросите у платформы или агентства:

кейсы прошедших кампаний;

показатели по дослушиванию;

примеры креативов;

отзывы клиентов.

Для радио — обратите внимание на историю бренда станции, ее узнаваемость и позиционирование.

Мария Добромильская, директор по работе с партнерами, VK: При выборе подкаста важно смотреть на совпадение аудитории (темы, возраст, интересы). Также стоит провести анализ тональности и стиля подачи, это может значительно повлиять на нативность сообщения. Немаловажный фактор — личность ведущего, который обеспечивает искреннюю подачу, демонстрирует экспертность.

Алексей Ткачук, директор по развитию и сооснователь подкаст-платформы mave.digital, партнер SocialJet: В идеале — послушать несколько эпизодов, чтобы понять, о чем идет речь и какая аудитория может слушать такой контент. Но мы живем в мире реальном, где у рекламодателя нет такого запаса времени, чтобы отслушать десятки часов выпусков. Лучший вариант — изучить общую статистику категории. Подкасты, за счет особенностей технологии дистрибуции контента, — самый фрагментированный формат контента в интернете. Если для YouTube-блогера статистику мы смотрим на YouTube (и условном «ВК Видео», куда он сейчас перезаливает контент), то подкаст одновременно публикуется на множестве стриминговых сервисов, где из публичной статистики могут быть только лайки (подписчики).

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ Реклама»: Для выбора подкаста ключевыми критериями остаются тематическая релевантность, соответствие с портретом целевой аудитории и достаточный охват. Эмоциональную связь эффективнее формируют форматы с неформальной подачей через диалог и сторителлинг, с высокой вовлеченностью ведущих и доверительным тоном коммуникации, что усиливает восприимчивость к интеграциям.

Заключение: аудио как актив, который пора использовать по максимуму

Аудиореклама — это не просто «еще один канал» в медиамиксе. Это отдельная среда коммуникации, где бренд не просто доносит сообщение, а становится частью личного пространства слушателя. Здесь не нужно бороться за внимание — оно уже есть. Осталось только правильно им распорядиться.

Что важно запомнить:

Аудио работает в моменты, когда визуальные каналы молчат — в дороге, на тренировке, дома. Это контакт с аудиторией в естественной, ненагруженной среде.

— в дороге, на тренировке, дома. Это контакт с аудиторией в естественной, ненагруженной среде. Подкасты — территория высокого доверия. Если реклама сделана через голос ведущего, лояльность аудитории передается бренду. Это один из немногих форматов, где бренд может «звучать» не как рекламодатель, а как собеседник.

Если реклама сделана через голос ведущего, лояльность аудитории передается бренду. Это один из немногих форматов, где бренд может «звучать» не как рекламодатель, а как собеседник. Радио — это мгновенный охват, особенно в регионах. И по-прежнему сильный инструмент для формирования массового знания бренда.

И по-прежнему сильный инструмент для формирования массового знания бренда. Выбор формата должен исходить из задачи. Нативная интеграция — для вовлечения и имиджа. Прямая реклама — для охвата. Брендированные подкасты — для построения экспертного образа. Динамика — для точных попаданий.

Нативная интеграция — для вовлечения и имиджа. Прямая реклама — для охвата. Брендированные подкасты — для построения экспертного образа. Динамика — для точных попаданий. Метрики есть — и они работают. Completion rate, Brand Lift, вовлеченность, промокоды, CRM-ретаргетинг. Главное — строить кампанию с учетом аудиоспецифики, а не пытаться «перевести» видеостратегию в звук.

Completion rate, Brand Lift, вовлеченность, промокоды, CRM-ретаргетинг. Главное — строить кампанию с учетом аудиоспецифики, а не пытаться «перевести» видеостратегию в звук. Ошибки дороги. Не адаптировать креатив, выбрать не тот подкаст, поставить короткий промокод — и даже самая перспективная идея теряет эффективность. Аудио требует точности — но и щедро вознаграждает тех, кто ее достигает.

Михаил Юрченко, главный редактор подкаста о поп-культуре «Попконтекст»: Слушатель сегодня — не просто потребитель, а куратор своего личного звукового мира. Он сам выбирает, кому дать слово в свои наушники. Поэтому аудиореклама перестает быть «фоном» и все чаще воспринимается как гость, которого либо впустят, либо выставят за дверь. Современные слушатели ценят в аудиорекламе живую, человечную интонацию, уместный контекст и креативный звук — когда реклама звучит как искренний совет и органично вплетается в содержание. Отталкивает же все чужое, крикливое и шаблонное: внезапные громкие вставки, заезженные фразы и реклама, не подходящая по духу. Главное сегодня — не просто быть услышанным, а быть принятым.