Слово – не воробей. Сервис Brand Analytics научился анализировать мнения сотрудников о работодателе

Компания Brand Analytics объявила о запуске сервиса по сбору и анализу высказываний пользователей социальных сетей о своем работодателе. Поиск мнений сотрудников происходит машинным образом по месту работы, публично указанному самим работником (возможно, уже бывшим) в социальных сетях. Сами фамилии в запросе указывать не требуется, что соответствует букве и духу Закона о персональных данных.
По словам Натальи Соколовой, CEO Brand Analytics, у нового сервиса было две цели. Во-первых, его использование позволит компании-клиенту снизить риски от негативных высказываний собственного персонала. Предупрежден — значит, вооружен. Знание о нежелательных высказываниях позволит компании-клиенту PR-методами препятствовать их широкому распространению и тем самым снизить их негативный эффект. Во-вторых, понимание образа своей компании как работодателя, стихийно складывающегося из отдельных высказываний в соцсетях ее сотрудников, позволяет управлять им. «Аналитика соцмедиа уже доказала свою эффективность для пиарщиков и маркетологов, — подчеркивает Соколова. — Теперь очередь кадровиков».
Конечно, совсем без ручного труда обойтись вряд ли удастся. Например, нет сомнений, что у условного кафе «Ромашка» или салона красоты «Ласточка» (все совпадения случайны) есть множество «однофамильцев». Разработчики Brand Analytics предусмотрели некоторые меры по выявлению «правильной ромашки», но все они так или иначе потребуют от клиентов некоторого навыка. В зависимости от степени уникальности названия Brand Analytics предлагает клиентам дополнить запрос минус-словами, которые отсекут ненужный контент, или создать контекстный запрос, который уточнит название.
Правда, полностью все данные из соцмедиа получить не удастся — сервис работает только с публичным контентом. Он не может выгружать данные из закрытых и секретных групп, которые наверняка создают сотрудники крупных компаний. Но хватает и открытых. Вот как выглядят, например, некоторые из них с типовым названием «Подслушано <имя_бренда>»
Полина Третьяк, HR i.com
Как и любой другой social listening-сервис анализ высказываний сотрудников в соцсетях поможет собрать некую первичную дату для ручной отработки. Ведь если у компании не столь оригинальное название или, например, сотрудник отзывается о конкретном начальнике или коллеге, это вряд ли попадёт в выборку, и сервис соберет много лишнего.
Для формирования бренда работодателя, безусловно, важна репутация, в том числе высказывания сотрудников. Мы обращаем на это внимание, в том числе и для исследования настроения команды.
Джеффри Летино, основатель Advark Video Advertising Platform
Безусловно, автоматический сервис — это отличное решение для анализа комментариев сотрудников. Искусственный интеллект достиг того уровня, когда есть возможность анализировать и характеризовать высказывания и тем более, если система правильно настроена, сама система может сделать выводы, какие есть основные причины для высокой частоты одного или другого типа жалобы. Информация, какие базовые факторы являются причинами таких действий сотрудников, даёт более полную картинку и HR и руководству, и тем более помогает HR аргументировать свои предложения для улучшения корпоративной культуры, помогает операционным специалистам анализировать и аргументировать изменения в системе управления, процессы выполнения работы и другие процессы перед руководством.
Анализ высказывания одного сотрудника редко бывает объективным и особо полезным. Но агрегированный анализ высказываний безусловно важен, в первую очередь, с точки зрения того, как компания выполняет работу и на сколько удовлетворяет клиентов. Будет ряд высказываний касательно системы принятия решений или отсутствии механизма признания качественно выполненный работы, например, в результате которого компания увидит узкие места в работе. Эта информация поможет развить такую корпоративную культуру и среду, чтобы мотивация была высокая, сотрудники были вовлечены в свое дело, и каждый чувствовал, что может сделать вклад в компанию и этот вклад будет высоко оценён. Конкурентное преимущество — это всегда временное явление, являетесь ли вы крупнейшим банком, телеком или нефтяной компанией. Рост в условиях конкуренции: будет это увеличение процента рынка или создание новых рынков, напрямую зависит от компетенции и настроя команды и условий труда, в которых сотрудникам было бы комфортно принимать риски в рамках постиндустриальной экономики. Так, руководитель, который только беспокоен о результатах этого квартала или этого года, может игнорировать влияние таких факторов корпоративной культуры, но мне кажется, что любимая книга всех предпринимателей Джима Коллинса, «От хорошего к великому», довольно хорошо иллюстрирует, насколько важно мотивировать команду, чтобы иметь долгосрочный успех.