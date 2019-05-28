Слово – не воробей. Сервис Brand Analytics научился анализировать мнения сотрудников о работодателе

Компания Brand Analytics объявила о запуске сервиса по сбору и анализу высказываний пользователей социальных сетей о своем работодателе. Поиск мнений сотрудников происходит машинным образом по месту работы, публично указанному самим работником (возможно, уже бывшим) в социальных сетях. Сами фамилии в запросе указывать не требуется, что соответствует букве и духу Закона о персональных данных.

По словам Натальи Соколовой, CEO Brand Analytics, у нового сервиса было две цели. Во-первых, его использование позволит компании-клиенту снизить риски от негативных высказываний собственного персонала. Предупрежден — значит, вооружен. Знание о нежелательных высказываниях позволит компании-клиенту PR-методами препятствовать их широкому распространению и тем самым снизить их негативный эффект. Во-вторых, понимание образа своей компании как работодателя, стихийно складывающегося из отдельных высказываний в соцсетях ее сотрудников, позволяет управлять им. «Аналитика соцмедиа уже доказала свою эффективность для пиарщиков и маркетологов, — подчеркивает Соколова. — Теперь очередь кадровиков».

Конечно, совсем без ручного труда обойтись вряд ли удастся. Например, нет сомнений, что у условного кафе «Ромашка» или салона красоты «Ласточка» (все совпадения случайны) есть множество «однофамильцев». Разработчики Brand Analytics предусмотрели некоторые меры по выявлению «правильной ромашки», но все они так или иначе потребуют от клиентов некоторого навыка. В зависимости от степени уникальности названия Brand Analytics предлагает клиентам дополнить запрос минус-словами, которые отсекут ненужный контент, или создать контекстный запрос, который уточнит название.

Правда, полностью все данные из соцмедиа получить не удастся — сервис работает только с публичным контентом. Он не может выгружать данные из закрытых и секретных групп, которые наверняка создают сотрудники крупных компаний. Но хватает и открытых. Вот как выглядят, например, некоторые из них с типовым названием «Подслушано <имя_бренда>»

Полина Третьяк, HR i.com Как и любой другой social listening-сервис анализ высказываний сотрудников в соцсетях поможет собрать некую первичную дату для ручной отработки. Ведь если у компании не столь оригинальное название или, например, сотрудник отзывается о конкретном начальнике или коллеге, это вряд ли попадёт в выборку, и сервис соберет много лишнего. Для формирования бренда работодателя, безусловно, важна репутация, в том числе высказывания сотрудников. Мы обращаем на это внимание, в том числе и для исследования настроения команды.