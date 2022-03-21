Эльдар Галеев, SlickJump: как рекламировать лекарства на пикирующем рынке

Ещё недавно обсуждалось, какое влияние пандемия оказала на рынок фармацевтики. Теперь же индустрия столкнулась с новыми вызовами. Директор по продажам платформы SlickJump Эльдар Галеев рассказал Sostav, как продавать лекарства в условиях, когда кажется, что вокруг полный хаос и безнадёжность.

Люди не перестали болеть

На фоне кризиса могут обостриться хронические заболевания, появиться симптомы новых, да и пандемию хоть и отменяют, но нужно держать в уме. Не говоря уже про сезонные напасти. В общем, люди постоянно интересуются лечением и активно используют поисковики, читают статьи, где их сопровождает реклама SlickJump.

Бренды понимают, что с закрытием рекламных каналов Google и Youtube нужен дополнительный источник привлечения трафика.

SlickJump стоит на сайтах из выдачи Google и закрывает аудиторию, пришедшую из этого поисковика. Действовать приходится молниеносно и решительно. Сейчас агрессивные вложения в продвижение через инструменты, обладающими пониманием доли SOV, помогут значительно увеличить долю продаж бренда. Проще говоря, конкуренты уходят, и самое время занять их место.

Для освоения доли рынка я бы рекомендовал использовать форматы, которые помогут завладеть максимальным вниманием аудитории внутри релевантной страницы.

При этом лучше всего сфокусировать внимание пользователей на вашем бренде. Для этого лучше всего очистить страницу от других рекламных блоков, где могут быть как ваши конкуренты, так и товары других категорий, которые также претендуют на бюджет вашей аудитории.

Наши клиенты начали активно использовать форматы с брендированием или наш новый формат SlickJump Compete. С помощью этого формата мы создаём страницу «имени одного бренда», то есть внутри контента никто больше не сможет показаться: SJ вырезает всю прочую рекламу, а бренд платит только за видимые показы блоков по фиксированной базовой цене. А вот форматы могут быть какие угодно: медиа, видео, маркет, рич и так далее.

Google, Facebook и Instagram уходят, но пользователи остаются

Поскольку код SlickJump стоит на страницах со статьями из выдачи поисковиков, то это может дать чёткое понимание, какие сегменты сейчас наиболее востребованы.

Мы наблюдаем существенный рост трафика на статьях по тематикам «как справиться со стрессом и тревогой», при этом производители препаратов с успокоительным эффектом, а также средств от бессонницы не спешат увеличивать объёмы размещения, ссылаясь на то, что их продукцию и так сметают с полок и возможен дефицит.

Мы заметили, что отличные показатели в данном сегменте имеют бренды, которые используют седативный эффект, как дополнительное свойство своего продукта, например, препараты магния, БАДы на растительном сырье. А также препараты для борьбы с симптомами хронической усталости и астении. То есть, если у вашего препарата есть свойство, которое сейчас наиболее востребовано, то лучше делать максимальный упор именно на него и таргетироваться на соответствующий сегмент.

Креатив работает не только на пИке, но и в пикЕ

В сложный период в медийном формате лучше всего отрабатывают лаконичные креативы с изображением упаковки и перечислением ключевых свойств препарата.

При этом любые имиджевые изображения, одушевлённые персонажи, картинки и яркие лозунги снижают кликабельность креатива.

У людей есть деньги и они готовы покупать

Несмотря на кризис и сложную ситуацию, у населения есть средства и желание вложить их в необходимые товары и услуги. Часть аудитории закупается лекарствами впрок, ожидая исчезновения или подорожания. Кто-то сталкивается с дефицитом, некоторые аптечные сети ограничивают количество отпускаемых упаковок в одни руки. Решением становится перевод аудитории на сайты интернет-аптек, где есть запасы продукции. При этом оптимальным вариантом будет демонстрация всех вариантов SKU внутри одного бренда и «подтягивание» товарных фидов от интернет-аптеки с указанием актуальной стоимости.

Цена решает

Конечно, в текущих условиях для потребителя максимально важным будет наличие возможности купить какой-то препарат по наиболее выгодной стоимости. Поэтому мы рекомендуем стараться использовать форматы и сервисы, которые дают возможность выбора препарата по лучшей цене. В нашем арсенале есть несколько форматов, созданных в коллаборации с крупнейшим агрегатором аптек. Они позволяют прямо внутри креатива проверить наличие, сравнить цены в ближайших аптеках и оформить заказ с доставкой.

Используйте подходящие форматы рекламы

Основным трендом, например, для рекламы БАДов становится работа с маркетплейсами. Но сложность в продвижении этой категории заключается в том, что пользователь не всегда видит необходимость в покупке продукта, зарегистрированного как БАД. И на странице маркетплейса не всегда достаточно информации, чтобы рассказать обо всех преимуществах продукта и мотивировать пользователя купить его. Поэтому для БАДов мы рекомендуем использовать форматы из категории Brandformance. Эти форматы используют красивую имиджевую визуализацию, помогая «влюбить» пользователя в ваш продукт, при этом performance-инструменты внутри баннера помогают убедить его оформить заказ.

Формат Video Plus уже пользуется большой популярностью в своей категории. Он упрощает коммуникацию с аудиторией и делает видеорекламу более информативной и заметной. Video Plus позволяет одновременно продвигать бренд через красивое и яркое видео и мотивирует пользователя совершить целевое действие.

Российские рекламные технологии работают

Cейчас можно сказать точно, что российские рекламные технологии работают не хуже зарубежных. Мы много лет успешно конкурировали с Google и теперь готовы не просто заменить его инструменты и решения, а сделать вашу рекламу эффективной в любой кризис и при любом состоянии рынка. Тем более, что люди остаются, им всё так же нужны качественные лекарства и они хотят их выбрать и получить как можно быстрее. Так что сейчас самое время задуматься о расширении своей доли на рынке и повышении продаж через новые рекламные инструменты.