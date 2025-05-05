Skype прекращает работу

Skype от компании Microsoft официально прекращает работу с 5 мая. Программа существовала с 2003 года и была одним из самых популярных приложений для видеозвонков и обмена сообщениями.

Сервис перестанет получать обновления и техническую поддержку. Используя свои учетные записи можно перейти на платформу Microsoft Teams. О планах Microsoft полностью закрыть сервис стало известно в марте.

Microsoft купила Skype в 2011 году. Покупка обошлась в $8,5 млрд. Однако постепенно компания начала отказываться от Skype в пользу Microsoft Teams. В 2017 году Microsoft объявила о том, что прекращает поддержку корпоративной версии Skype для бизнеса.

В 2016 году ежемесячная аудитория Skype составляла 300 млн пользователей. По состоянию на 2023 год им пользовались только 36 млн человек.

Ранее сообщалось, что Telegram ввел групповые звонки с числом участников до 200 человек. Функция ориентирована на команды, сообщества и образовательные проекты — там, где необходима оперативная голосовая связь без перехода на сторонние платформы.