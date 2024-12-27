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27.12.2024 в 11:55

Каждый третий россиянин готов заплатить за бутылку вина не более 1 тысячи рублей

21% предпочитают варианты напитка дешевле 500 рублей

Около трети опрошенных (32%) россиян готовы заплатить за бутылку вина от 500 до 1 тыс. руб. Еще 14% респондентов выбирают вина стоимостью от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а 9% участников опроса могут потратить на вино более 2 тыс. руб. Таковы данные виноторговой компании Fort, их публикует «Прайм».

Согласно исследованию, только 21% отдают предпочтение вариантам напитка дешевле 500 руб. При этом 24% респондентов подчеркнули, что для них важнее качество вина, а не цена.

При выборе вина россияне чаще всего учитывают страну-производителя и сорт винограда. Для 12% покупателей ключевую роль играют скидки и акции, а 6% привлекают красивые этикетки.

Каждый четвертый респондент предпочитает выбирать вино заранее, основываясь на рекомендациях. Около 26% не хотят экспериментировать и покупают только те вина, которые им нравятся. Еще 18% остаются верными одному-двум любимым сортам.

Каждый пятый участник опроса заявил, что любит пробовать новинки и следит за появлением на рынке редких сортов или продукции из нетрадиционных для отрасли стран. 12% россиян до покупки напитка пробуют его в ресторане.

Новый год Вино Новогодний стол Алкогольный напиток
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