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18+
27.04.2025 в 18:03

Škoda помогает переписать правила игры в хоккей

Бренд создал настольный хоккей с женскими фигурками, чтобы популяризировать женский спорт

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Škoda, многолетний спонсор мужских чемпионатов мира по хоккею, решила выйти за рамки привычной поддержки и обратить внимание на женский хоккей. Об этом компания сообщила в рамках новой инициативы, направленной на борьбу со стереотипами в спорте.

В рамках проекта Škoda представила уникальный настольный хоккей, где вместо традиционных мужских фигурок используются женские. Идея кампании — показать подрастающему поколению, что хоккей — это игра для всех, независимо от пола.

«Мы хотим вдохновить мальчиков и девочек верить в себя и выбирать любой путь, который им по-настоящему интересен», — заявили представители автобренда.

Настольный хоккей с женскими фигурками будет представлен на мероприятиях Škoda и хоккейных турнирах. Бренд надеется, что этот шаг поможет изменить общественное восприятие хоккея как исключительно «мужской» игры и поддержит развитие женского спорта.

Инициатива вписывается в более широкую стратегию Škoda по продвижению инклюзивности и равных возможностей, как на спортивных площадках, так и за их пределами.

Skoda
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