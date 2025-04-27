Škoda помогает переписать правила игры в хоккей

Škoda, многолетний спонсор мужских чемпионатов мира по хоккею, решила выйти за рамки привычной поддержки и обратить внимание на женский хоккей. Об этом компания сообщила в рамках новой инициативы, направленной на борьбу со стереотипами в спорте.



В рамках проекта Škoda представила уникальный настольный хоккей, где вместо традиционных мужских фигурок используются женские. Идея кампании — показать подрастающему поколению, что хоккей — это игра для всех, независимо от пола.



«Мы хотим вдохновить мальчиков и девочек верить в себя и выбирать любой путь, который им по-настоящему интересен», — заявили представители автобренда.



Настольный хоккей с женскими фигурками будет представлен на мероприятиях Škoda и хоккейных турнирах. Бренд надеется, что этот шаг поможет изменить общественное восприятие хоккея как исключительно «мужской» игры и поддержит развитие женского спорта.



Инициатива вписывается в более широкую стратегию Škoda по продвижению инклюзивности и равных возможностей, как на спортивных площадках, так и за их пределами.