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09.01.2025 в 15:49

В Госдуме предупредили россиян о возможных мошеннических схемах в интернете в 2025 году

Самым популярным сценарием может стать кража данных через QR-коды

В 2025 году мошенники продолжат использовать ряд схем, включая поддельные инвестиционные платформы и кражу данных через QR-коды. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам депутата, некоторые мошеннические схемы, вероятно, останутся популярными и в наступившем году. В частности, это касается фальшивых инвестиционных платформ. Злоумышленники создают сайты, предлагающие вкладывать деньги в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты.

«Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие, зачастую обещая высокий доход с минимальными рисками. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети», — пояснил агентству Немкин.

Кроме того, парламентарий считает, что популярность сохранит схема с кражей данных через QR-коды. Мошенники подделывают QR-коды, размещая их в общественных местах. После сканирования этого кода пользователь устройства попадает на фишинговый сайт, где у него могут украсть личные или банковские данные.

Антон Немкин обратил внимание на то, что в мессенджерах, и особенно в Telegram, появилось «множество мошеннических каналов».

«Они предлагают «проверенные» услуги, продажи товаров по скидке, участие в розыгрышах или быстрые заработки. После перевода денег покупатель ничего не получает, а администраторы канала исчезают. Современные мошенники быстро адаптируются, поэтому ключ к защите — постоянная осведомленность и осторожность», — констатировал парламентарий.

Для защиты от мошенничества Немкин призвал «всегда сохранять бдительность»: не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные посторонним лицам и проверять информацию в официальных источниках.

Госдума Мошенники интернет-мошенники
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