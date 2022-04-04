Рэп о продолжении работы: «Ситидрайв» представил первую федеральную кампанию

Каршеринг «Ситидрайв» представил рекламную кампанию — ролик от продакшена Ball-park и фрилансеров Рустама Султанова и Сергея Мариничева посвящён новой программе лояльности, которую сервис запустил 1 апреля. В рамках неё вместо процентной скидки появился кэшбэк до 15%.

В зависимости от уровня пользователя, накопленные бонусы можно потратить от 25% до 60% стоимости на поездки и дополнительные опции. Переход на следующий уровень теперь зависит от километража: сколько километров пользователь проехал через «Ситидрайв», столько и учитывается в его прогрессе.

В ролике представлено новое позиционирование сервиса со смелым, немного дерзким и при этом дружелюбным Tone of voice, отметили авторы хип-хоп клипа.

Это первая федеральная рекламная кампания сервиса на ТВ и радио, а также в диджитал-формате и на городских билбордах. Увидеть промо бренда смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга — основных городов присутствия каршеринга.

Кроме того, «Ситидрайв» обновил свой сайт — он стал более интуитивно понятным для пользователей, считают в компании.

11 марта стало известно о том, что «Ситимобил» прекратит работу в России. Компания оказывает услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга — решение акционеров агрегатора такси не повлияло на работу каршеринга «Ситидрайв».