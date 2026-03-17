Синди Роуз при росте WPP может заработать больше предшественника

Холдинг WPP выстроил систему вознаграждения нового генерального директора Синди Роуз с акцентом на долгосрочные результаты. Основная часть ее компенсации связана с акциями и бонусами, что отражает стратегию компании — напрямую увязать доход топ-менеджмента с улучшением финансовых показателей, пишет Storyboard.

Базовая зарплата Роуз составляет £1,25 млн в год, однако ключевую роль играют премиальные выплаты. В их числе — ежегодные и мотивационные бонусы, утвержденные акционерами. При достижении целевых показателей совокупный доход главы компании может превысить уровень ее предшественника. Так, Марк Рид, заработал в 2024 году в общей сложности около £3,8 млн.

Отдельным элементом пакета стала разовая премия в виде акций примерно на £4,5 млн, призванная компенсировать утраченные бонусы Роуз после ухода из Microsoft. Эти акции будут передаваться поэтапно в течение нескольких лет, что усиливает зависимость дохода Роуз от будущих результатов WPP.

Кроме того, она участвует в корпоративной программе распределения акций, где выплаты зависят от выполнения финансовых и стратегических целей. Размер таких вознаграждений может достигать значительных сумм, но они начисляются постепенно и только при выполнении KPI.

Такая модель стимулирующих выплат позволяет синхронизировать интересы менеджмента и акционеров, одновременно снижая краткосрочную нагрузку на бюджет. В целом совет директоров делает ставку на опыт Роуз, рассчитывая, что она сможет обеспечить новый этап развития бизнеса.

Ранее сообщалось, что Роуз приобрела 50 тыс. акций WPP на сумму £134,5 тыс. Покупка произошла после того, как цена бумаг резко просела на фоне презентации обновленной стратегии холдинга.