Silver Mercury продлевает прием заявок до середины апреля

Подача заявок на двадцатый фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury будет остановлена 15-го апреля в 23:59. До этого времени у вас еще есть возможность стать участниками самого масштабного профессионального фестиваля в России.

Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury проводится с 2001-го года под патронажем РАМУ и регулярно приковывает внимание индустрии: профессионалы рекламного бизнеса получают дополнительную огласку и объективную оценку своей работы. Прозрачность оценивания достигается благодаря системе публикации решений членов жюри в общем доступе на сайте фестиваля.

Работы принимаются на официальном сайте в 60 номинациях, которые разделены на 4 блока. Кейсы будут оцениваться авторитетными представителями креативного сообщества, рекламодателями и членами ведущих профессиональных ассоциаций России в режиме Online.

Бороться за награды могут проекты, которые закончились в срок с 1 января 2019 года по 10 апреля 2020 года включительно. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.

Членам РАМУ предоставляется скидка 15%. Для членов АКАР, IAB, АКОС, НАОМ, АКТОМ, АБКР, РАСО, POPAI, АМР и АКМР и «Гильдии Маркетологов» — 10%.

По любым вопросам, связанным с участием в Фестивале вы можете обращаться по электронной почте: sales@silvermercury.ru, а также напрямую по телефону: +7(996) 976−76−38.