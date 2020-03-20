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20.03.2020 в 17:50

Silver Mercury переходит в онлайн

Подать конкурсную работу можно до 29 марта

Юбилейный фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury, которому в 2020 году исполняется 20 лет, несмотря на пандемию коронавируса, пройдет в объявленные сроки, но в режиме онлайн.

Как сообщил президент фестиваля Михаил Симонов, из трех возможных вариантов — перенести фестиваль на более поздний срок, отменить вообще или перевести в виртуальную реальность — оргкомитет предпочел последний. Таким образом, важное для индустрии событие пройдет, как и было заявлено ранее, 21 и 22 мая.

Была выбрана надежная интернет-платформа и тщательно протестированы возможности виртуальной презентации, обсуждения и оценки конкурсных работ.

Михаил Симонов, президент Silver Mercury:

Я уверен, что профессиональное сообщество отнесется к этой ситуации с пониманием и поддержит знаковое для отрасли событие своим активным участием. Мы ценим всех участников Silver Mercury и дорожим их доверием и безопасностью.

Подать конкурсные работы можно до 29 марта на официальном сайте фестиваля. Беспристрастное и представительное жюри выявит и наградит лучшие маркетинговые кейсы.

Партнерский материал
Silver Mercury
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