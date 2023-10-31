«Винный торговый дом» задумался о выпуске сидра

«Винный торговый дом», развивающий бренды «Воскресное», «Пасхальное» и Lambrusco Flamentino Flowers, зарегистрировал товарный знак KingCider. На это обратили внимание «Ведомости».

Товарный знак относится к 33-му классу Международной классификации товаров и услуг. Под названием KingCider производитель вина может выпускать спиртные напитки, содержащие фрукты, а также сидр.

«Винный торговый дом» был основан в Санкт-Петербурге в 2009 году. Компания производит виноградные и фруктовые вина среднего ценового сегмента. Производитель работает в 70 российских регионах, его продукция представлена в 30 торговых сетях и более чем в 6000 магазинах по всей России. В 2022 году выручка «Винного торгового дома» составила 1,1 млрд руб., а чистая прибыль ­— 12 млн руб.

По словам экспертов, расширение линейки продукции за счёт сидра — логичный шаг из-за растущей популярности напитка. Спрос на него не упал, несмотря на массовое отравление россиян алкоголем под маркой «Мистер Сидр» летом этого года.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по сентябрь 2023 года розничные продажи сидра, пуаре и медовухи в России увеличились на 17,3% год к году, до 7,4 млн дал.