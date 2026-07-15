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15.07.2026 в 12:55

Швеция запретила рекламу заказных убийств в интернете

Платформы обязали удалять соответствующие объявления по запросу полиции в течение часа

В Швеции вступил в силу закон, который позволяет правоохранительным органам требовать от онлайн-платформ удаления материалов, связанных с вербовкой исполнителей для тяжких преступлений. Новые правила направлены, в первую очередь, против объявлений, которые преступные группировки размещают в интернете для поиска участников заказных убийств, подрывов и других атак.

Как отмечают власти, такие сообщения часто маскируются под обычные предложения о работе и распространяются через популярные цифровые сервисы и закрытые чаты. В объявлениях могут предлагать деньги за выполнение преступлений — от нападений с использованием оружия до убийств по заказу.

Согласно новому закону, платформы должны удалять подобный контент в течение часа после официального требования полиции. За несоблюдение требований компаниям могут грозить штрафы до 5 млн шведских крон, а в отдельных случаях — до 4% от мирового оборота поставщика услуг.

Министр юстиции Швеции заявил, что закон создаст правовую основу для более быстрого противодействия деятельности преступных группировок в интернете. Швеция стала первой страной Евросоюза, которая ввела специальные меры против цифровой вербовки в преступные сети, по аналогии с ограничениями на распространение материалов террористических организаций.

Напомним, в Индии власти обязали платформы удалять незаконные материалы в течение нескольких часов после получения требования, что стало одним из самых жестких подходов к регулированию соцсетей.

Юлия Топольская
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