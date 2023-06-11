Шведская Essity передаст свои активы в России местным акционерам

Шведский производитель средств личной гигиены Essity передаст управление российскими активами местным акционерам, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

В ведомстве подтвердили информацию о решении руководства шведской компании Essity покинуть российский рынок. При этом предприятие продолжит работать в России, на ассортименте и ценах продукции изменения никак не отразятся. Рабочие места будут сохранены.

«Минпромторг России в курсе ситуации и внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками», — добавили в ведомстве.

Essity объявила об уходе из России еще в 2022 году из-за ухудшения условий ведения бизнеса — на фоне общих санкций и проблем с логистикой её активы были снижены на $147 млн. Компания производит товары личной гигиены — на российском рынке ее представляли бренды Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В России расположены три производства холдинга, на которых заняты почти 1300 человек.