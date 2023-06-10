Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Илья Романов
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2023 в 14:46

Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продает бизнес в России

Шведская компания Essity объявила об уходе из страны еще в 2022 году

Шведская компания Essity сообщила о продаже бизнеса в России. Производитель средств личной гигиены уже подписал соглашение с покупателями, сделка получила одобрение российских властей. Однако информация о том, кто станет новым владельцем бизнеса и за какую сумму, пока не раскрывается. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.

Essity объявила об уходе из России еще в 2022 году из-за ухудшения условий ведения бизнеса — на фоне общих санкций и проблем с логистикой её активы были снижены на $147 млн.

Компания производит товары личной гигиены — на российском рынке ее представляли бренды Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В России расположены три производства холдинга, на которых заняты почти 1300 человек. В 2022 году продажи Essity в стране составили примерно 2% от общего объема продаж.

Libresse Zewa Essity
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.