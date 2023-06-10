Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продает бизнес в России

Шведская компания Essity сообщила о продаже бизнеса в России. Производитель средств личной гигиены уже подписал соглашение с покупателями, сделка получила одобрение российских властей. Однако информация о том, кто станет новым владельцем бизнеса и за какую сумму, пока не раскрывается. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.

Essity объявила об уходе из России еще в 2022 году из-за ухудшения условий ведения бизнеса — на фоне общих санкций и проблем с логистикой её активы были снижены на $147 млн.

Компания производит товары личной гигиены — на российском рынке ее представляли бренды Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В России расположены три производства холдинга, на которых заняты почти 1300 человек. В 2022 году продажи Essity в стране составили примерно 2% от общего объема продаж.