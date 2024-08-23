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23.08.2024 в 07:20

Штаб-квартира РВБ может открыться в «Империи II»

Wildberries и Russ Outdoor ищут помещение

Wildberries ведет переговоры о покупке строящегося небоскреба «Империя II» в деловом центре «Москва-сити». Там может открыться штаб-квартира РВБ — объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источники.

Партнеры рассматривают для размещения головного офиса другие бизнес-центры, в том числе готовые. Представитель Wildberries подтвердил, что изучает различные варианты для размещения собственного офиса, но конкретное решение пока не принято.

По словам источников, на башню есть и другие претенденты. Покупкой этого небоскреба в 2019 году интересовался сотовый оператор «МегаФон», но сделка так и не состоялась. Уже в этом году сообщалось, что достроить «Империю II» может турецкая Renaissance Development.

Стоимость «Империи II» эксперты оценивает в 16 млрд руб. При этом предупреждают, что работы на площадке идут крайне медленно, а рынок офисной недвижимости развивается активно, поэтому у потенциального покупателя есть возможность выбора.

В начале года Fix Price выкупил бизнес-центр в Москве для новой штаб-квартиры. Здание общей площадью более 12 тыс. м2 обошлось в 1,3 млрд руб.

Wildberries Russ
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