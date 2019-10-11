Carlsberg будет разливать пиво в бумажные бутылки

Carlsberg разработала биоразлагаемые бутылки из спрессованной бумаги. Компания с 2015 года работала над экологически чистой тарой, которая заменит пластик, стекло и алюминий, рассказали в пресс-службе компании.

Компания представила прототипы «бумажных» бутылок, отметив, что с технической точки зрения их производство не очень сложно. Она сделана на 100% био-основе и полностью пригодна для вторичной переработки. Внутри находится тонкая полимерная пленка для удержания жидкости. Теперь осталось только провести тщательные тесты на прочность тары, а также убедиться в том, что она не влияет на вкус напитка, находящегося внутри. О сроках полноценного запуска такой тары на рынок пока не сообщается.

Этот проект является продолжением программы Carlsberg в области разработки инновационной упаковки с целью сокращения отходов и вредных выбросов производства. Так, при изготовлении бумажной тары на 30% уменьшаются выбросы углерода по сравнению с другими производственными процессами.

Мириам Шинглтон, вице-президент по развитию Группы компаний Carlsberg Group: Мы постоянно работаем над улучшением наших упаковочных форматов и мы довольны прогрессом, которого мы достигли, изготовив бутылки из бумажного волокна… Компания будет продолжать сотрудничество с ведущими экспертами, чтобы преодолеть оставшиеся технические проблемы.

Ранее Carlsberg уже представляла инновационные способы упаковки: в прошлом году компания начала продавать пиво в «snap packs». Это технология, когда пивные банки склеены вместе, а не скреплены пластиковыми кольцами, которые часто загрязняют океан и могут нанести вред животным.

Работу по совершенствованию технологий Carlsberg проводит совместно с другими крупными компаниями рынка потребительских товаров, которые также заинтересованы взащите окружающей среды. Так, Unilever уже опробовала мыльные шампуни, бамбуковые зубные щетки, и многоразовые упаковки, чтобы помочь окружающей среде. PepsiCo и Coca-Cola поделились планами начать продавать воду в алюминиевых банках, чтобы сократить использование пластиковой упаковки, а Danone и Nestlé Waters создали альянс NaturALL, который займется выпуском воды в бутылках из древесины. Adidas делает перерабатываемую обувь, а Procter & Gamble тестирует многоразовые пакеты для увлажняющего крема.