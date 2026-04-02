02.04.2026 в 18:00

«Шоколадница» закрывает заведения и пытается сократить плату за аренду

Закрытие точек эксперты связывают со снижением трафика и повышением арендных платежей

Число кофеен сети «Шоколадница» в 2025 году в России сократилось с 270 до 236, в Москве — с 27 до 17. В 2026 году в столице было закрыто около шести заведений. В некоторых из московских точек «Шоколадницы» снизился объем занимаемых площадей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline и бухгалтерскую отчетность «Шоколадницы».

Финансовый директор «Шоколадницы» Павел Шмелев сообщил, что в прошлом году сеть закрыла 28 заведений в Москве и 14 в регионах и открыла семь новых точек.

Структура «Шоколадницы» — ООО «Шоко холдинг» — проводит политику по уменьшению стоимости арендованных помещений и поиску более выгодных локаций.

Закрытие точек «Шоколадницы» эксперты связывают со снижением трафика, увеличением арендных платежей и налоговой нагрузки.

Количество точек общественного питания в России сокращается. В марте этого года число ресторанов в городах-миллионниках снизилось на 5% в годовом выражении, до 7,2 тыс. Количество баров уменьшилось на 11%, до 5,9 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., заведений быстрого питания — на 2%, до 25 тыс.

В декабре прошлого года сообщалось, что в 2025 году «Шоколадница» закрыла 18 заведений в Москве. Участники рынка связывали это с оптимизацией бизнеса. Компания закрывает нерентабельные точки и делает ставку на развитие франчайзинга, чтобы снизить издержки в условиях нестабильного спроса.

