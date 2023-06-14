«Шоколадница» и «Рыба и мясо» появятся в странах СНГ

Несколько российских ресторанных сетей планируют экспансию в страны СНГ. Среди них «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие. Рестораны откроют первые заведения в столицах Узбекистана, Казахстана и Азербайджана в 2023−2024 годах, пишут «Известия».

Так, владелец холдинга Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер рассказал, что ведётся работа над выходом в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. Открытие точек во всех странах СНГ рассматривает и сеть «Рыба и мясо». Аналогичные планы есть у «Шоколадницы».

Развитие в СНГ планируют и рестораны, которые уже имеют свои точки там. Например, «Якитория» уже работает в столицах Казахстана, Таджикистана и Армении, но планирует выйти в новые регионы, рассказал директор по развитию компании Александр Муратов. Он отметил, что заведения там пользуются высоким спросом со стороны местного населения, а также россиян, которые теперь живут в этих странах и уже знакомы с брендом.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в СНГ отечественные компании могут предложить меню, идентичное российскому рынку. Кроме того, там представлена импортная продукция, которая больше не поставляется в РФ, поэтому меню может быть разнообразнее.

Гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица предупреждает, при открытии заведений в других странах компании ожидают некоторые трудности, в частности, необходимо подстраиваться под новые вкусы потребителей, а также под более низкую покупательную способность.

Ранее сообщалось, что Ozon планирует выйти на рынок Армении осенью текущего года. Компания рассчитывает открыть локальный маркетплейс, строить свою собственную логистическую инфраструктуру в стране и привлекать местных продавцов.