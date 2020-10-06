«Шоколадница» и «Правда Кофе» выходят на маркетплейсы

Сети «Шоколадница» и «Правда Кофе» начинают продавать кофе под своими брендами на российских маркетплейсах. В планах расширить поставки продукции на интернет-площадки есть и у сети кафе «АндерСон». Рестораторы не делают крупных ставок на реализацию в интернете, ожидая примерно 10% от докризисного оборота, пишет «Коммерсант».

ГК «Шоколадница» совместно с партнером ООО «Кофепод» начали реализацию кофе в капсулах через маркетплейсы Wildberries и Ozon в Москве и Подмосковье. До конца года сеть планирует выйти на прилавки AliExpress и «Яндекс.Маркета» и расширить географию продаж в регионах. Кроме того, «Шоколадница» сотрудничает с супермаркетами «Перекресток» и «Дикси». В последнем запущена линейка «Д + Кофе Хауз», где предлагается 25 готовых блюд из кафе.

Сеть кофеен «Правда Кофе» в октябре тоже начнет поставлять на Wildberries и Ozon кофе в капсулах и зерновой кофе под своим брендом. Кафе «АндерСон» уже реализует продукцию на AliExpress, в планах выйти в Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Ozon, для чего компания готова создать специальную линейку продуктов.

Но пока не ясно, когда сотрудники вернутся в офисы и к своим прежним привычкам, поэтому маркетплейсы могут покрыть хотя бы часть выпадающих доходов. По прогнозу NPD Group, по итогам 2020 года потребители могут сократить расходы на посещение заведений общепита на 22%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров более скептичен, предполагая падение на 30%, а оборот рынка общепита к концу этого года составит 1,8 трлн руб.

После снятия карантинных ограничений в Москве открылось лишь 43% предприятий общепита. В числе тех, кто решил отказаться от заведений в торговых центрах оказалась и «Шоколадница».