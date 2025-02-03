Шестеро на диване, не считая собаки — новый ролик от «билайна»

Одним из главных элементов нового ролика «билайна» стала мебель. По сюжету одноместное кресло растягивается и превращаяется в длинный диван, вмещающий главного героя и еще пять появляющихся персонажей. Этот визуальный прием служит метафорой сервиса оператора «Семья в билане». Как рассказала Sostav команда проекта, идея ролика состоит в том, чтобы показать, что на своем тарифе в «билайне» не обязательно «сидеть» одному, когда можно разделить его вместе с близкими. Так, каждое новое появление персонажа на экране символизирует увеличение виртуальной шкалы дополнительных гигабайтов — чем больше новых людей на диване, тем больше интернета становится у всей группы.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу «билайна»: Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу «билайна».

Марта Томашкова, директор по креативу «билайна»: На съемочной площадке мы устроили настоящий аттракцион: появление героев на диване мы снимали вживую. Для разработки трюков с «выныриванием» членов семьи из дивана и появлением парня-вихря была привлечена команда каскадеров. Есть что-то таинственное и притягательное в создании «магии» прямо на площадке.

Состав творческой группы



«билайн» (клиент)

Директор по продуктовому маркетингу: Алексей Карев

Директор по операционному маркетингу: Семен Лапшев

Ведущий менеджер по операционному маркетингу: Илья Верещагин

Директор по стратегическому маркетингу: Сергей Свержинский

Директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Анастасия Тикунова

Старший менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Валерия Лавниченко

Креативная инхаус-студия «билайна»

Директор по креативу: Марта Томашкова

Руководитель отдела производства: Никита Гуров

Старший арт-директор: Александр Кисслер

Старший копирайтер: Виктория Бархоткина

Продюсер: Ольга Лашкина

Старший менеджер: Ксения Ксенофонтова

Bazelevs (кинокомпания)

Режиссер-оператор Марат Адельшин

Второй режиссер: Владимир Поповиченко

Режиссер монтажа: Никита Склокин

Художник-постановщик: Вася Иванов

Композитор: Олег Карпачев

Продюсерская группа: Аня Шиманогова, Ксения Первушина, Люся Потапова

Petrick, «Жи Ши» (студии графики)