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18+
19.05.2025 в 13:25

Coca-Cola перезапустила кампанию Share a Coke в Китае

Производитель напитков адаптирует культовую кампанию под зумеров, ориентированных на онлайн-среду

Coca-Cola объявила о возрождении легендарной кампании Share a Coke («Поделись Колой») в Китае, представив ее в обновленной версии. Теперь вместо имен на бутылках и банках с напитком размещаются популярные сленговые выражения, которыми молодежь описывает себя в онлайн-пространстве.

На упаковке новой линейки продукции нанесены такие обозначения, как E person (экстраверт), I person (интроверт), fashionista («создатель вайба»), foodie («гурман»), comedian («комик») и другие. В компании считают, что такие характеристики отражают современные способы самовыражения и служат инструментом для построения связей между молодыми людьми.

Coca-Cola перезапустила кампанию Share a Coke в Китае Coca-Cola перезапустила кампанию Share a Coke в Китае

Кампания ориентирована на поколение Z (так называемых зумеров) в Китае — наиболее активную и вовлеченную в цифровую среду аудиторию.

В 2011 году Coca-Cola представила кампанию Share a Coke, заменив фирменный логотип на бутылках и банках именами людей. Такой ход был направлен на установление личного контакта потребителя с брендом и формирование эмоциональной привязанности. Инициатива оказалась настолько успешной, что впоследствии была адаптирована и запущена в различных странах по всему миру.

Coca-Cola Share a Coke
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