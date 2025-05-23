Сезон КХЛ 2024/2025 на «Кинопоиске» посмотрели 2,2 млн подписчиков

Аудитория сезона КХЛ 2024/2025 на «Кинопоиске» составила 2,2 млн подписчиков. За матчами «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии «Кубка Гагарина» следили больше 730 тыс. подписчиков «Яндекс Плюса». Финал «Фонбет» чемпионата КХЛ стал самым популярным спортивным событием на «Кинопоиске» с 2022 года — по суммарной аудитории игры, в которых определился чемпион сезона КХЛ 2024/2025, опередили финал Чемпионата мира-2022 и Чемпионата Европы 2024 года. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Суммарная аудитория с учетом обзоров матчей на сайте Лиги, матчей чемпионата КХЛ 3×3, шоу и оригинального контента «Кинопоиска» о КХЛ превысила 3,5 млн пользователей.

Онлайн-кинотеатр показал все 869 матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Своего пика аудитория достигла в апреле, когда 16 клубов лиги проводили матчи плей-офф, и больше 1,1 млн подписчиков «Кинопоиска» следили за стартовыми матчами «Кубка Гагарина».

Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Татарстане, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях. В среднем на одного подписчика пришлось девять просмотренных матчей плей-офф, два из которых — игры финальной серии.

Три игры КХЛ сезона 2024/2025 попали в топ-10 самых популярных трансляций за всю историю спортивного раздела на «Кинопоиске». Наибольшую аудиторию собрала заключительная встреча между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле 21 мая, за ней в прямом эфире следили 355 тыс. подписчиков «Яндекс Плюса».

Матч финальной серии «Локомотива» с «Трактором» 15 мая посмотрели 319 тыс. подписчиков, встречу «Локомотива» и «Авангарда» в Ярославле 23 апреля увидели 338 тыс. пользователей. Игры опередили по аудитории матч за Суперкубок Испании-2024 и октябрьскую встречу в Ла Лиге и вытеснили из топ-10 игры плей-офф Чемпионата Европы-2024 с участием Англии и Франции.

Артем Потапов, руководитель направления «Спорт» в «Фантехе»: В этом сезоне мы выпустили несколько развлекательных шоу-проектов, продолжив расширять хоккейную аудиторию: зрители впервые увидели хоккей глазами главных тренеров команд в шоу «Хороший гол: тренер», эксперименты с хоккейными элементами в шоу «Хоккейная наука», а также закулисье матчей в шоу «Куруч идет в сезон» и спецрепортаже Леонида Каневского. Мы добавили возможность покупки билетов на хоккей прямо в разделе КХЛ на «Кинопоиске» и улучшили продукт, интегрировав в плеер «Кинопоиска» режим просмотра матчей с полезной статистикой «Инсайты».

«Яндекс» и КХЛ стали партнерами перед сезоном 2023/2024. В рамках пятилетнего соглашения о сотрудничестве все матчи регулярных чемпионатов и плей-офф доступны на «Кинопоиске» с подпиской «Яндекс Плюс». На сайте «Яндекс Афиши» билеты на матчи «Фонбет» чемпионата КХЛ продаются с кешбэком при наличии подписки «Яндекс Плюс». Также Лига и «Плюс Студия» договорились о совместном производстве контента для разных возрастных категорий, направленного на расширение аудитории хоккея. Бренд лиги и спецпроекты при участии КХЛ интегрированы в сервисы «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Еда», «Лавка» и «Книги».