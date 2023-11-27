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27.11.2023 в 17:15

Агентство «Комреда» стало частью холдинга Setters Creative Capital

Стороны заключили партнёрство

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Агентство контент-маркетинга «Комреда» вошло в креативный холдинг Setters Creative Capital (SCC). Стороны подписали соглашение о партнёрстве, сообщили Sostav в компаниях.

Ранее Setters работало с командой «Комреды» как с подрядчиками, а позже решило стать партнёрами. Объединение позволит Setters передавать непрофильные контент-маркетинговые задачи партнёру.

Агентство «Комреда» открыли ex-PR Team Lead «Пиархаба» Артём Логинов и СЕО «Пиархаба» Даниил Дымшиц. Оно занимается контент-маркетингом для бизнеса: бренд-медиа, блогами и соцсетями.

«Мы как агентство выросли из «Пиархаба», у которого уже была сделка с Setters. Поэтому трехстороннее партнёрство с Setters и «Пиархабом» — логичный шаг. «Комреда» сможет брать на себя контент-задачи, которыми не занимаются Setters и «Пиархаб», а ребята смогут помочь нашим клиентам своей экспертизой», — отметил Логинов, глава «Комреды».

В декабре прошлого года коммуникационное агентство Setters объявило, что запускает креативный холдинг SCC, который объединит независимые проекты креативной индустрии. Отмечалось, что вложения холдинга в портфельные компании составили более $1,5 млн (100 млн руб.).

Планировалось, что в 2023 году основатели инвестируют в проекты партнёров SCC ещё $500 тыс. Инвестиции будут направлены на развитие издания Setters media, привлечение новых партнёров, маркетинговые задачи и HR-усиления. В мае текущего года сооснователи Setters Александра Жаркова, Евгений Давыдов и Алина Чичина запустили издание Setters Media.

Setters Setters Creative Capital «Комреда»
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