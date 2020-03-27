Сеть «36,6» вынуждена закрывать магазины в торговых центрах

Из-за падения трафика в торговых центрах крупные аптечные сети, включая «36,6», вынуждены закрывать свои магазины в них и искать новые помещения, сообщает «Коммерсант». Из-за уменьшения количества посетителей выручка торговых точек в ТЦ снизилась примерно на 50%.

В это же самое время пандемия COVID-19 позволяет аптекам увеличивать доходы, поскольку уже вторую неделю подряд продажи показывают рост. В сети «36,6» изданию рассказали, что уже закрыли около десяти точек, многие из них находятся в торговых центрах. На отказ от аренды влияет не только коронавирус, но и то, что договоры заключались в валюте, а из-за падения курса рубля цены резко повысились.

Сейчас у компании более 1,4 тыс. точек «36,6» и «Горздрав». В торговых центрах расположены порядка трети всех московских точек — это около 300 аптек.

В «Ригле» (2,8 тыс. точек «Ригла», «Будь здоров!») заявили, что пока не намерены закрывать аптеки в торговых центрах. Как рассказал гендиректор компании Александр Филиппов, большинство таких точек находятся в прикассовой зоне. Пока магазины работают, аптеки будут открыты.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов полагает, что аптеки хотят покинуть ТЦ из-за появления такого канала продажи лекарств, как дистанционная торговля. При этом в текущих условиях доходы аптек только растут от недели к неделе. Он полагает, что на нерабочей неделе многие россияне захотят уехать за город, из-за чего им нужно будет взять домашнюю аптечку. Это может дать еще 15% роста продаж по отношению к этой неделе.