Сервис подтверждения возраста по биометрии появится в вендинговых аппаратах

В России готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии в вендинговых аппаратах. Благодаря этому можно будет купить товары с возрастным ограничением, например энергетики, сообщают «Известия».

Протестировать систему планируется в аппаратах «ФитВенд». Затем сервис будут использовать и другие организации. Также планируется, что до конца 2025 года проверка возраста по биометрии появится и на кассах самообслуживания в розничных сетях. С ее помощью можно будет покупать товары с возрастными ограничениями, в том числе алкоголь и табачные изделия.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали изданию, что для покупки нужно предварительно сдать свои данные в единую биометрическую систему. Компаниям потребуется установить на действующие терминалы камеры для считывания биометрии.

Для вендингов этот сервис — единственная возможность продолжить продавать товары с возрастным ограничением. При этом важно защитить несовершеннолетних от товаров «18+», отметили участники рынка.

Напомним, Правительство РФ совместно с Центром биометрических технологий начали обсуждать возможность осуществлять продажу энергетиков при помощи биометрии еще в начале апреля. Также, предлагалось разрешить продажу таких напитков на маркетплейсах с идентификацией через Единую биометрическую систему (ЕБС).