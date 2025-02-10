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10.02.2025 в 10:00

Сертификатная механика с блогерами по CPA

Эффективный инструмент для привлечения клиентов и укрепления бренда

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Кирилл Сорокин, Rafinad (входит в Kokoc Group)

Один из способов привлекать клиентов через блогеров — это сертификатная механика. Она сразу дает клиентам выгоду, повышает доверие к бренду и значительно увеличивает конверсию. Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), рассказал Sostav, почему этот инструмент работает лучше бонусов и как блогеры помогают масштабировать кампании.

Сертификатная механика: почему она работает

Ее суть заключается в том, что клиент получает подарочный сертификат на популярные маркетплейсы за оформление банковского продукта, например, дебетовой или кредитной карты. Эта схема не только стимулирует клиентов к действию, но и формирует у них положительный опыт взаимодействия с брендом.

Как это работает

  • Клиент оформляет банковский продукт через партнерскую ссылку блогера или напрямую на сайте банка.
  • После успешного оформления клиент получает подарочный сертификат на указанную сумму.
  • Клиент использует сертификат для покупок, что повышает его удовлетворенность и лояльность к бренду.

Этот метод гораздо проще в реализации, чем кешбэк-программы или сложные бонусные системы, поскольку не требует глубоких технических интеграций.

Преимущества сертификатной механики

  • Рост доверия к бренду. Совместные кампании банков и крупных ритейлеров (Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко» и др.) минимизируют страх клиента перед скрытыми условиями. Гарантированное получение бонуса укрепляет репутацию банка, снижая барьеры входа.
  • Высокий охват и вовлеченность. Благодаря сертификатам механика привлекает не только активных пользователей финансовых продуктов, но и тех, кто ранее не рассматривал оформление карт.
  • Быстрая реализация. Запуск механики требует минимальной технической интеграции. В отличие от кешбэков, не требуется сложной системы начислений — достаточно автоматизированного отправления сертификатов.
  • Гибкость в выборе блогеров. Можно привлекать блогеров любых ниш, так как ценность сертификатов универсальна.

Ограничения и риски

  • Некоторые клиенты игнорируют уведомление о необходимости активации сертификата из-за антиспам-фильтров, блокирующих SMS-сообщение. Решение: дублирование SMS посредством электронной почты.
  • Ограничение использования. В отличие от кешбэка, сертификат можно потратить только в конкретном магазине. Однако этот минус нивелируется за счет выбора популярных ритейлеров.

Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad:

Вместе с тем на рынке появляются новые механики взаимодействия с блогерами, такие как Revshare и мультилендинг. Эти инструменты позволяют более гибко выстраивать маркетинговые стратегии, распределять вознаграждения за привлечение клиентов и персонализировать пользовательский опыт, что делает их перспективным направлением в развитии influence-маркетинга.

Kokoc Group
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