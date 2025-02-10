Сертификатная механика с блогерами по CPA

Один из способов привлекать клиентов через блогеров — это сертификатная механика. Она сразу дает клиентам выгоду, повышает доверие к бренду и значительно увеличивает конверсию. Кирилл Сорокин, руководитель блогерского направления платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), рассказал Sostav, почему этот инструмент работает лучше бонусов и как блогеры помогают масштабировать кампании.

Сертификатная механика: почему она работает

Ее суть заключается в том, что клиент получает подарочный сертификат на популярные маркетплейсы за оформление банковского продукта, например, дебетовой или кредитной карты. Эта схема не только стимулирует клиентов к действию, но и формирует у них положительный опыт взаимодействия с брендом.

Как это работает

Клиент оформляет банковский продукт через партнерскую ссылку блогера или напрямую на сайте банка.

После успешного оформления клиент получает подарочный сертификат на указанную сумму.

Клиент использует сертификат для покупок, что повышает его удовлетворенность и лояльность к бренду.

Этот метод гораздо проще в реализации, чем кешбэк-программы или сложные бонусные системы, поскольку не требует глубоких технических интеграций.

Преимущества сертификатной механики

Рост доверия к бренду. Совместные кампании банков и крупных ритейлеров (Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко» и др.) минимизируют страх клиента перед скрытыми условиями. Гарантированное получение бонуса укрепляет репутацию банка, снижая барьеры входа.

Высокий охват и вовлеченность. Благодаря сертификатам механика привлекает не только активных пользователей финансовых продуктов, но и тех, кто ранее не рассматривал оформление карт.

Быстрая реализация. Запуск механики требует минимальной технической интеграции. В отличие от кешбэков, не требуется сложной системы начислений — достаточно автоматизированного отправления сертификатов.

Гибкость в выборе блогеров. Можно привлекать блогеров любых ниш, так как ценность сертификатов универсальна.

Ограничения и риски

Некоторые клиенты игнорируют уведомление о необходимости активации сертификата из-за антиспам-фильтров, блокирующих SMS-сообщение. Решение: дублирование SMS посредством электронной почты.

Ограничение использования. В отличие от кешбэка, сертификат можно потратить только в конкретном магазине. Однако этот минус нивелируется за счет выбора популярных ритейлеров.